Åkte ur trots målexplosion – vi minns Ljusdals galna avslutning på säsongen i elitettan: "Helt sjukt"

Slutet blev brutalt – men Ljusdals sista show i Elitettan kommer sitta kvar länge i skallen

De orden fanns med i rubriken på den krönika Sportens Leo Hägglund skrev efter Ljusdals sista match i elitettan.

Sedan tidigare har vi mints tillbaka på Ljusdals avancemang till elitettan. Sejouren där skulle visa sig bli en säsong lång – men det först efter en avslutning som var värd ett bättre öde.

Vi minns tillbaka på den där sista matchen mot Mallbacken och vi tar det från början till slut.

*****

Förutsättningarna inför den där sista matchen i slutet på oktober 2018 var, minst sagt, tuffa. Ljusdal hade inte bara tre poäng att hämta in på Asarum utan också sju mål. Lyckades man inte med det skulle laget, som nykomlingar, åka ur elitettan direkt.

En omöjlig uppgift enligt vissa, men det skulle visa sig att Ljusdal skulle ge det en ärlig chans.

Och det var så nära att räcka hela vägen.

Efter drygt 20 minuters spel såg Ellika Persson till att Ljusdal tog ledningen och innan den första halvleken var slut hade Hayley Dowd utökat den ledningen både en och två gånger.

En 3–0-ledning efter 45 minuters spel alltså, men då var Ljusdal ändå ganska långt ifrån ett nytt kontrakt i elitettan.

Se alla mål från matchen mot Mallbacken här:

Men målen skulle fortsätta att komma.

Hayley Dowd gjorde ytterligare ett mål och satte 4–0 efter 53 minuters spel. Knappt tio minuter senare gjorde Paulina Nyström 5–0. Det så viktiga 6–0-målet kom från Matilda Wennbergs fot när 69 minuter var spelade.

Slutresultatet skrevs sedan till 7–0 genom Sara Olai.

Ljusdal gjorde det som krävdes och lite till, men när Asarum lyckades hålla 0–0 mot Kvarnsveden var det förgäves.

Till slut var det bara ett mål från Kvarnsvedens sista som saknades. Men Ljusdal åkte ur elitettan och sejouren i landets näst högsta serie blev ettårig.

*****

Sagt efter matchen

Matilda Wennberg:

– Vi behövde jaga ikapp sju mål och går in och gör världens match. Det är helt sjukt. Vi går in och gör en så jäkla bra insats i dag och så räcker det ändå inte. Jag känner mig bara tom just nu faktiskt.

Paulina Nyström:

– Det svider. Vi gör det vi kan, men vi kommer in lite sent om man ser på hela säsongen. Vi tar för få poäng första halvan av säsongen. Problemet är att vi kommer igång så sent.

Tränaren Anneli Andersén:

– Det har varit ett väldigt lärorikt år. Jag tycker att vi tillsammans som förening, lag och grupp gjort en häftig resa med allt vad det innebär. Steget upp från division 1 till elitettan är gigantiskt. Tyvärr snubblade vi lite grand på mållinjen. Men det är tufft. Det går inte att dra slutsatser efter en match eller en våromgång. Det är 26 omgångar som ska räknas in.

Klubbchefen Per Löfgren:

– Det är en tomhet på något vis. Att de går in och gör en insats som inte ska gå att göra och vinner med 7–0. Det optimala resultatet vi kan göra för att klara det. En dröminsats och en perfekt genomförd match. Det är bittert när det inte kan räcka.

*****

Fler bilder från avskedsföreställningen i elitettan