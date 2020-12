Åklagaren yrkar på livstid för Färilamordet – åtalad man nekar fortfarande: "En avrättning"

Under rättegångens sex dagar har bilden klarnat om vad som hände i det ensligt belägna huset på kvällen den 29 juli. Mannen i 45-årsåldern erkänner att han höll i ett halvautomatiskt hagelgevär när det två skott avlossades och träffade hans sambo i magen.

– Frågan är om [mannen] sköt med avsikt att döda eller om det var en olyckshändelse, sa Carl-Johan Granlund i sin inledning.

Han var arg, svartsjuk och sköt med avsikt att döda, anser åklagaren. I sin plädering rullade han upp omständigheterna och orsaken till den åtalade mannens ilska:

► Den 8 juli skrev mannen över halva sin fastighet på kvinnan som gåva. Han har skulder på fastigheten, men kvinnan tog inte över någon del av hans skulder.

► Redan på väg från mötet där gåvobrevet på fastigheten skrevs hade de en diskussion om att hon ville sälja fastigheten. Samma dag som hon sköts har kvinnan sökt information på internet om hur man gör för att sälja en fastighet trots att en ägare motsätter sig detta.

► Flera vittnen har beskrivit mannen som svartsjuk och kontrollerande mot kvinnan.

► Vittnen och kvinnans barn har beskrivit relationen mellan mannen och kvinnan som stormig. Relationen ska ha tagit slut vid flera tillfällen.

► Omedelbart före mordet har paret haft en ordväxling – "gräl" enligt åklagaren – som har spelats in på mobiltelefon av ett av kvinnans barn.

Barnen, som båda är under 15 år, har haft en central plats i åklagarens framställan. För det första är barnen åsyna vittnen till hur det gick till när mannen sköt kvinnan, för det andra är det en försvårande omständighet för mannen att barnen har varit närvarande. Men – hur trovärdiga är barnens vittnesmål? Åklagaren svarade på frågan under torsdagen:

– Tillförlitligheten och trovärdigheten bedöms utifrån om berättelsen är klar, lång, levande, detaljrik och sammanhängande. Den får inte innehålla motsägelser eller oklarheter. [Det äldsta barnets] berättelse uppfyller allt detta.

Det yngsta barnets berättelse ger stöd åt det äldsta barnets.

– [Det äldsta barnets] berättelse får starkt stöd av den tekniska bevisningen och övriga vittnesmål. Även [Det yngsta barnets] berättelse stämmer med den tekniska bevisningen och det barnet har berättat på samma sätt för sin pappa, säger Carl-Johan Granlund.

I sak beskriver båda barnen exakt samma scenario: Den åtalade mannen står framför deras mamma när han skjuter henne i magen.

– Detta stöds av den tekniska bevisningen och även av larmsamtalet efteråt, där operatören frågar [det äldsta barnet] om det var en olycka och barnet svarar: "Nej", säger Carl-Johan Granlund.

Ur intyg och utlåtanden från läkare och frivården tonar bilden av mannen fram. Han har levt ett ordnat liv med jakt och fiske som sina främsta fritidsintressen. Han har arbetat, är mycket måttlig med alkohol och säger själv att han aldrig har använt droger. De senaste tio åren har han tagit medicin mot koncentrationssvårigheter eller förmodad adhd, men aldrig utretts formellt. Medicineringen har varit en källa till konflikt mellan mannen och kvinnan, menar åklagaren; hon ska ha uppmanat honom att sluta eftersom hon "inte ville bo med en knarkare". Enligt mannen själv hade han hjälp av medicinen och blir "mindre rörig i huvudet" när han tar den enligt ordination. Det faktum att han tog sin medicin den 29 juli för första gången på flera månader, ska enligt läkare inte ha påverkat honom nämnvärt på något sätt.

Stämningen i rättssalen tätnar när Carl-Johan Granlund närmar sig slutet på sin plädering.

– Straffsatsen för mord är fängelse i lägst 10 och högst 18 år, eller livstid. Den här gärningen har haft karaktären av en avrättning och det är särskilt graverande att den har inträffat i offrets hem inför närstående. Barnen har tvingats bevittna sin mammas död. Omständigheterna talar för att straffet ska bestämmas till livstids fängelse, säger Carl-Johan Granlund.

Mannens försvarare, advokat Bo Karlsson, hade kallat tre vittnen, som hördes på telefon under morgonen. Det var en polis och två ambulanssjuksköterskor, som kom till platsen samtidigt den 29 juli. De vittnade samstämmigt om hur de hade gått in i huset, och hur de hade lagt märke till två tomhylsor på vardagsrumsgolvet. Just tomhylsorna är huvudnumret i advokatens argumentation för att styrka att skotten avlossades genom en olyckshändelse.

– Tomhylsorna låg på precis den plats som de skulle ligga på om det har gått till som min klient säger, nämligen att han har snubblat på tröskeln från köket och hagelgeväret har avlossats.

Det tillbakavisas av åklagaren liksom advokat Bo Karlssons argument att mannen har agerat i chock när han lämnade barnen och åkte från platsen.

– Ett mer rimligt agerande om det var en olycka hade väl varit att ringa 112 och ta hand om barnen, säger Carl-Johan Granlund.

Vad tingsrätten nu har att ta ställning till är alltså om mannen sköt med avsikt att döda och han därmed ska dömas för mord, eller om det – som han själv säger – var en olyckshändelse. Dom väntas den 22 december och mannen ska vara kvar i häkte fram tills dess.