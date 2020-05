81-årige Leif tacklades omkull vid bankomaten – rånaren bad om ursäkt under rättegången: "Jag skäms"

Sju månader efter det uppmärksammade rånet i centrala Söderhamn ställdes den nu 82-årige Leif återigen framför sin rånare. Under onsdagen hölls rättegången om bankomatrånet i Furan-gallerian, där Leif knuffades till marken och blev bestulen på 2 000 kronor. Hela förloppet fångades på övervakningsfilm och åklagaren kunde därför snabbt ringa in två misstänkta gärningsmän.

Händelsen inträffade i oktober då Leif skulle ta ut pengar för att kunna lämna in ett V75-system tillsammans med sina vänner. På den övervakningsfilm som visades inför rätten syns hur två män närmar sig Leif bakifrån samtidigt som han knappar in sin kod. Männen ses viska till varandra innan den ena sätter in en kraftfull tackling i sidan på 81-åringen som direkt faller till golvet. Samtidigt kliver den andre mannen, som är i 25-årsåldern fram till bankomaten och tar emot de 2 000 kronor som matas ut, innan han springer ut ur gallerian.

Genom tips och med hjälp av övervakningsfilmen kunde polisen knyta två män till händelsen. I januari väcktes åtal mot den man som stal pengarna. Samtidigt framkom att den andre mannen som misstänktes ha deltagit i rånet och knuffat omkull Leif hittats avliden några veckor efter händelsen.

När rättegången inleddes under onsdagen var det en tystlåten gärningsman som tog plats mitt emot sitt brottsoffer i rättssalen i Hudiksvalls tingsrätt. Själv uppger han sig inte ha några minnesbilder från rånet på grund av sitt missbruk. Däremot kände han igen sig själv på övervakningsfilmen. På en direkt fråga från försvarsadvokaten uppger han sig vara ångerfull över det han fick se.

– Jag skäms. Det är pinsamt. Jag har inga minnesbilder av det här och det vill jag inte heller ha, sa mannen som också passade på att be Leif om ursäkt.

Mannens försvarsadvokat menade att rörde sig om en grov stöld och inte ett rån, eftersom det var outrett vad de två gärningsmännen talade om innan händelsen. Tingsrätten valde däremot att gå på åklagarens linje och avkunnade domen direkt efter en överläggning. Mannen döms för rån men även för häleri, rattfylleri, ringa narkotikabrott samt olovlig körning.

Han ska även betala 11 500 kronor i skadestånd till den drabbade Leif.

Då rätten anser att brottsligheten är kopplad till mannens långvariga missbruk blir påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, där han kommer att bli placerad på ett behandlingshem. Hade annan påföljd valts hade straffvärdet motsvarat ett år i fängelse. Ett straff som ändå kan utdömas om mannen inte sköter sin behandlingsplan.

– Det här är en jättechans så se till att ta tillvara på den, sa rådmannen Stefan Lättman när han meddelade domen.

Leif har tidigare berättat om hur han, trots rånet, inte känt sig otrygg för att gå på stan efter händelsen. Det händer att han tittar sig lite extra omkring men menar att han inte låter sig påverkas av det som har hänt. Med rättsprocessen avklarad kan han nu lägga händelsen bakom sig.

– Ibland har jag tänkt på det jag råkade ut för och att det inte är klokt. Han ska vara glad att han fick skyddstillsyn och behandling för det är ju något som han absolut behöver, säger Leif.