702 skilsmässor i Gävleborg i fjol – men trenden i landet är stigande

Under 2019 ägde 25 408 skilsmässor rum i Sverige. Det är 450 fler skilsmässor än året innan. Antalet skilsmässor har varierat under 2000-talet, men trenden har varit stigande. Lägst antal var det 2005 då cirka 21 000 gifta par gick skilda vägar. Det ska jämföras med 27 000 skilsmässor under toppåret 2013. Det skriver SCB.