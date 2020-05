50 år sedan hockeyfebern slog till i "bandystaden" – publikrekord krossades i 20 minusgrader

Det är knappast att sticka ut hakan att säga att bandyn är den ohotat största sporten Bollnäs.

Men för exakt 50 år sedan, vintern 1970 utmanades bandyn i popularitet – åtminstone under några intensiva veckor.

– Just då var det nästan så att det var hockeyn som gällde i stan, och det där har jag nästan förstått ännu mer i efterhand. Fortfarande träffar man på folk som är runt tio år yngre än en själv som vill prata om den där tiden, säger Rune Eriksson, då lagets store målskytt i förstakedjan, som i dag hunnit bli 71 år gammal.

Medan Bollnäs GIF genomled några skralare år i bandyn under slutet av 1960-talet hade BIS något rejält på gång i hockeyn.

Ett ungt och lovande lag hade byggts upp i tränaren Lars-Göran Petterssons regi. Lagom till säsongen 1969/70 kom den allsvenske veteranen, tidigare världsmästaren 1957 och svenske mästaren i Brynäs, Hasse Eriksson in och färdigställde jobbet.

– Det märktes vilken bakgrund han kom ifrån. Han kom in och förädlade det som Lars-Göran byggt upp med ytterligare spetskompetens, säger Rune Eriksson.

Och den här vintern vallfärdade bollnäsborna till isstadion på Långnäs för att kolla in namn som just Rune Eriksson, Anders "Crawl" Södergren och Karl-Erik Hedelin – några av stjärnorna i BIS-laget som gick som tåget i tvåan.

Under några säsonger hade klubben närmat sig seriesegern i division 2.

– Vi trappade upp, fyra, trea, tvåa ungefär. Ett hack för varje säsong och intresset ökade, minns Rune Eriksson.

Lördagen den 9 februari 1970 släpptes jublet löst då Bollnäs till slut säkrade den efterlängtade seriesegern i tvåan efter hemmaseger mot Tierp på Bollnäs isstadion.

Nu väntade kval till högsta serien. Något som uppmärksammades i riks-tv redan samma kväll av bandyikonen själv: Gösta "Snoddas" Nordgren.

"Dä här har jag väntat länge på", sa en upprymd Snoddas i tv-programmet Hylands hörna och hyllade BIS-spelarna mangrant.

Det allsvenska kvalet spelades i en dubbelserie mot Almtuna, Heffners och Skellefteå. Först ut var Almtuna på hemmaplan. Det tidigare publikrekordet på drygt tusen åskådare låg som väntat i farozonen.

Samtidigt drog en rejäl kallfront in över Hälsingland och frågan var om kölden skulle skrämma bort den väntade storpubliken från uterinken.

Icke! 2 145 betalande åskådare dök upp till Långnäs en kylslagen torsdagskväll och trotsade att kvicksilvret under eftermiddagen sjunkit ner mot 20 grader på minussidan.

Det var så pass packat med folk att många åskådare stod farligt nära rinken och mer eller mindre lutade sig ut över sargkanten.

– Ja, det var inte så mycket säkerhet då, minns Rune Eriksson, då blott 21 år gammal.

– Jag ser fortfarande bilden av läktarna, den där svarta folkmassan i mörkret utanför rinken. De hade byggt upp läktare av snön.

Lagets hårdskjutande back Anders "Crawl" Södergren, som några säsonger tidigare återvänt till Bollnäs efter spel i allsvenska Hammarby har också starka minnen.

– Ljudet och stämningen när vi kom in på isen och sedan hela matchen var helt otroligt. Jag minns också den där väggen med publiken på läktarsidan, berättar han.

Matchen då`? Storpublikens hemmahjältar hamnade snabbt i underläge då Almtuna tog en 2–0-ledning. Men Bollnäs hade några ess i rockärmen kvar. Dels hemmaplan på uterink.

– Jo, det kan hända att det var en fördel. Var det under tio minusgrader så sprack ju isen och det var ju närmast livsfarligt. Spelet blev ju lidande av det och då kanske vi var lite mer vana vid det. Samtidigt var vi ovana att spela inomhus så det jämnade nog ut sig. Men jag minns att vi som oftast hade bra is. När det låg kring noll var det perfekt. Den känslan har jag fortfarande i mig, när man skrinnade ut på en sådan där lagom mjuk och blank is.

En annan styrka var lagets andraperioder, berättar Anders "Crawl" Södergren.

– Vi brukade starta trögt i förstaperioden och i den här matchen var vi inte alls med. Men vi snackade ihop oss och lovade varandra att ge allt när vi kom ut på isen igen, säger han.

Och mycket riktigt så släppte nervknutarna även den här kvällen. Med en frusen men entusiastisk hemmapublik i ryggen kom utdelningen. Bara fyra minuter in i den andra perioden reducerade den individuellt tekniske Lars "Munken" Jonsson efter klapp-klappspel med Lennart Eriksson och Anders "Crawl" Södergren.

En stund senare kom också kvitteringen av just Rune Eriksson efter fint samspel med lekkamraten Karl-Erik Hedelin, som trots en hård smäll på hakan i den första perioden kämpade på oförtrutet och uppoffrande med sin fysiska spelstil.

2–2 efter två perioder i något som i Hälsinge-Kuriren beskrevs som ett drama. I den tredje perioden bytte lagen målchanser, men till slut blev det andrafemmans Stefan Bringsaas som efter sju minuter på egen hand bröt ett Almtunaanfall i egen zon, gick igenom och satte 3-2-pucken.

Segern firades på läktarna och av laget även vidare på en av Bollnäs krogar utöver natten.

Men kanske firades det för tidigt. Den historiska hemmasegern följdes av dubbla förluster mot Heffners och ett knappt nederlag mot Skellefteå på bortaplan. En avslutande hemmaseger mot redan allsvenskt klara Skellefteå räckte inte till spel i den högsta serien.

– Vi kände att vi var med och var lika bra som de andra lagen. Vi i laget var jättetaggade, men däremot var nog inte föreningen riktigt förberedd. Upplägget kring bortaresorna funkade kanske inte riktigt som de borde ha gjort. Det var väl tyvärr förlusterna mot Heffners som förstörde allt, konstaterar Rune Eriksson.

Det blev heller inga fler kval för Bollnäs BIS efter det. Den tunga förstakedjan med Eriksson, Jan Olsson och Karl-Erik Hedelin splittrades efteråt.

Men säsongen gav många minnen och det är för evigt förknippat med vintern då bollnäsarna lika gärna gick på hockey som på bandy. Rune Eriksson håller i dag kontakt med sin gamle kedjekompis Karl-Erik Hedelin och även Anders "Crawl" Södergren.

Och just kedjeformationerna i laget, som ofta höll ihop i flera år, förblev cementerade framgent för alla spelarna i laget.

– Haha ja, så är det. Det fanns en rivalitet mellan kedjorna. Vi tävlade på träningarna och genom poängen vi gjorde, men det var väl det som höjde oss, berättar Rune Eriksson som avrundar med en rolig anekdot från närtid.

– Vi hade en återträff 2003 och spelade lite golf tillsammans. Det var otroligt att se att när alla kom till kaféet så satte sig alla vid borden formerade i sina gamla kedjor. Och det blev förstås lite snack om vilken som egentligen var bäst.

– Den gamle kassören Sixten Persson var också med. Han ruskade på huvudet och tittade på oss och sa: Ja, ni är då er lik allihopa. Samma jävla tugg som för 30 år sedan!