37 döda i covid-19 i Hudiksvalls äldreomsorg – andra vågen slår hårt

Hittills är det totalt 47 personer som dött i bekräftad covid-19 i Hudiksvalls kommun, enligt statistik från Socialstyrelsen. Siffrorna baseras på dödsorsaksintyg från pandemins start och kan ha en eftersläpning på några veckor.

Av de 47 dödsfall som rapporterats har de allra flesta inträffat i omsorgen. På kommunens äldreboenden har 32 personer dött i covid-19, och i hemtjänsten finns ytterligare fem dödsfall.

Det innebär en rejäl ökning sedan mitten av november då totalt 15 coronadödsfall hade registrerats i Hudiksvalls kommun, varav elva personer hade mist livet på äldreboenden.

Vi har sedan tidigare rapporterat om hur boendet Månsbacken i Delsbo drabbats särskilt hårt av coronapandemins andra våg, med totalt tolv döda.

Enligt en sammanställning av Expressen sticker Gävleborgs län just nu ut när det gäller avlidna i förhållande till sin folkmängd, beräknat på dödsorsaksintyg inkomna mellan 8 december och 6 januari. I den statistiken har Gävleborg flest dödsfall i covid-19 i landet, med 38 döda per 100 000 invånare. Det är mer än dubbelt så många som i Stockholm under samma period.