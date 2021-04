300 år sedan Enångers prästgård räddades undan ryssarna – av tre hjältemodiga män från socknen

I det Stora nordiska kriget dog 200 000 svenska soldater. Under de sista åren, mellan 1719 och 1721, härjades den svenska ostkusten upprepade gånger av ryssarna, som även tidigare gjort sporadiska anfall och bland annat bränt ner Umeå 1714. Nu blev attackerna intensivare. Ryssarna brände och plundrade städer och byar längs kusten i de så kallade ”Rysshärjningarna”. I maj 1721 riktades attackerna mot de norrländska städerna och socknarna, däribland Enånger.

I Enångers kyrkbok skrev kyrkoherden Anders Bäckner strax efteråt ner berättelsen om hur tre hjältemodiga män från socknen vågade skrämma fem ryska kosacker på flykten och därmed också rädda Enångers prästgård från att plundras och brännas. Jag ska, 300 år efter att detta hände, återge den med hans egna ord, men i modernare tappning så att det blir lättare att följa med.

Anders Bäckners berättelse Hvad sällsynt i sochnen sig tilldragit – om ryska rupturet och oväsendet 1721:

"Den 21 maj, som var en söndags afton, kom ryska galärflottan till Långvinds bruk och satte bruket i brand. Långvinds by brändes icke, utan boskap, kläder och annat som behagade, tog fienden bort. En hammarsmed vid namn Johan Thunman fångades, men ingen mera eftersom alla i hela socknen var bortflyttade till skogs och upp till sina fäbodar.

Natten emot måndagen for kosackerna, över 300 man, upp till Nora, Hede och Myra, skövlade och brände upp alltsammans utom en gård i Västermyra. Fem av dessa 300 man ryckte vid midnattstid över bergen hit till Prästegården; men hur underligt den, liksom kyrkan, räddades skall rätt nu berättas.

Ingen befästning fanns det här, utan allenast länsman, Mickel Engman, klockaren Halfvar Hedin (som förut varit underofficerare vid E-regementet), Mickel Persson i Östby, Per i Grängsjö och Erik Persson i Rössånger. De gick efter midnatt hit till prästgården för att se efter hur det stod till, ty de väntade främmande sedan de sett att bruket och byarna brändes.

Bönderna gick ned till not-löten för att bära stornoten till skogs, medan länsman och klockaren gick in i prästgården och tog pastors ur och bar det något söder om gården för att förvara det under en stor sten icke långt från vägen som går till Myra. Med detsamma kom de förut nämnde 5 kosackerna ridande i sakta mak, med oskodda hästar, på väg mot prästgården. När länsman och klockaren såg det, väntade de en stund, och då de märkte att det inte kom någon mer, gick de en krok västerut, och så ned genom gatan till kyrkan, för att träffa på bönderna igen som nu kom från skogen.

När bönderna fick höra att det var ryssar i prästgården, så flydde de alla. En enda, Mickel i Östby, blev kvar med länsman och klockaren. Dessa tre gick så upp till prästgården, och de hörde hur det bultade och slamrade. De tog mod till sig, och Gud var med dem. De öppnade lilla porten som vetter mot kyrkan, för att se hur det stod till. Så fort ryssarne märkte det, satte de sig på hästarna, lämnade alltsammans som de hade burit ut på gården och skyndade sig ut genom storporten. Där stannade de vid stora kornladan, skrittande med hästarna av och an, samt mycket ållade.

De våra ställde sig i motvärn väst om gården, mindre än ett halvt stenkast ifrån fienden. Så ropade klockaren med mycken frimodighet till fienden: Dobra, dobra monsieur Panil! (Kom hit, käre bror! Gå på ästu karl!) (ungefär Kom an om du törs, reds anm.) Ryssarna pladdrade emot på sitt språk så mycket de kunde, men ingen av grupperna tog något steg framåt.

När de sålunda hade manat varandra vid pass 3/4 timma, sade länsman till bonden Mickel i Östby: Skjut!

Han sköt, men träffade inte ty det var mörkt. Sedan sköt länsman, och genast började en av ryssarna råma och skrika illa. Vidare sköt en av ryssarna, men Gudi lof! träffade ingen. Sist sköt också klockaren, men vet inte om han träffade; för i detsamma som klockaren sköt, så bar det av med ryssarna. Två av dem stöttade en tredje emellan sig.

Men eftersom de tog fel väg västerut, så måste de vända tillbaka hit till prästgården. De våra stod ännu stilla, och när de såg ryssarna komma tillbaka trodde de att fienden ville hämnas. Då ropade åter klockaren: Russiker, i [ - ] öfver alt! (Tyvärr är det en skada i originaltexten här. reds anm.) Men ryssarna, som nu hittat igen vägen de kom, for av i mycken räddhåga, lämnande en yxa och en säck efter sig, och fick ingenting med sig bort härifrån.

På den tiden stridde Herren för Enångers kyrka och prästgård! Utan all tvekan hade fienden planerat att röva och bränna. Måndagen litet före middag kom hela Galärflottan hit in i Kyrkofjärden och lade sig vid Våtnäs där de låg stilla på grund av stiltjen. Men underligt var det, att de icke for hit upp utan istället nattetid for norrut till Njutånger där de brände Iggesunds bruk samt många byar, och klockstapeln lades i aska, men Gud bevarade templet.

Fienden var inne i kyrkan, men kom ej ut i sakristian hur än de med järnstörar och spett stötte på dörren. Hålen efter spetten kan ännu ses på dörren till vedermäle för efterkommanderna.”

Epilog: Ni undrar kanske hur det gick för den stackars skjutne ryssen. Och vad hände med Enångers ende fånge, hammarsmeden Thunman? Jo det kan Anders Bäckner faktiskt berätta. Thunman fick åka med ryska flottan upp till Medelpad och där släppte de av honom. Jag antar att han gick till fots hem, förmodligen ganska lättad. Och han berättade när han kommit hem, att den skjutne ryssen, ”den af the 5 Cossacker som råmade efter skottet af Länsman”, han dog och blev begravd på Leskär i Enångers skärgård. Platsen kallas än i dag för Ryssgraven.

Anne-Marie Nilsson

Fotnot: Vill man läsa historien i sitt original har boken arkivbeteckningen C:2 1710-1755

Bakgrund: Vad handlade Det stora nordiska kriget om och varför terroriserade ryssarna ostkusten?

Alliansen Danmark-Norge, Sachsen-Polen och Ryssland hade i mars år 1700 förklarat krig mot Karl XII:s Sverige. Syftet var att återta alla de förlorade provinser som stormakten lagt under sig i 30-åriga kriget. Kungen, Karl XII, var bara 18 år och man tänkte att landet var sårbart, ett lätt offer. Men motståndet blev mycket hårdare än man räknat med.

Till en början gick det bra för Sverige. Redan i augusti var Danmark ute ur kriget genom freden mellan Danmark och Sveriges allierade Holstein-Gottorp, och därefter besegrades Sachsen-Polen. I november besegrade Sverige Ryssland i slaget vid Narva.

Men ryske tsaren, Peter den store, gav inte upp utan fortsatte att erövra mark i Sveriges Östersjöprovinser. 1703 grundade han staden Sankt Petersburg för att ännu mer stärka Rysslands tillgång till Östersjön – sjöpassagen ut mot väst.

1707 tågade Karl XII in i Ryssland för att återta sina provinser, men nu gick det mindre bra. Ryssarna använde sig av den brända jordens taktik: de drog sig tillbaka och brände allt efter sig så att den svenska armén inte kunde hitta mat eller värme någonstans. Vintrarna 1707 och 1708 var dessutom ovanligt kalla och bistra och den svenska armén försvagades.

Den 28 juni 1709 led Sverige stort nederlag vid Poltava. Med resterna av armén flydde Karl XII till staden Bender i Turkiet. Där blev han kvar och levde i exil (sedan även i fångenskap) medan han försökte förmå den turkiska sultanen att starta krig mot Ryssland.

Under tiden passade Danmark-Norge och Sachsen-Polen på att gå med i kriget igen och de fick med sig Hannover och Preussen. Tillsammans kunde de nu erövra Sveriges besittningar i Baltikum och Tyskland. Därefter gick de på Finland. Danmark-Norge attackerade från väster och Ryssland från öster och hela Finland ockuperades 1714. Karl XII återvände från Turkiet och gick in i Norge för att avvärja Danmarks attack, men där dog han som bekant, den 30 november 1718, och Sverige förlorade kriget.

Freds- och skadeståndsförhandlingarna mellan Sverige och övriga inblandade hade redan inletts innan Karl XII:s död, men de gick dåligt och långsamt. Och inte blev det bättre när de nya regenterna, Ulrika Eleonora och senare kung Fredrik I, skulle förhandla.

Det hände i stort sett ingenting på ett år och 1719 började tsaren tappa tålamodet. Han uppfann en terrorplan som gick ut på att förstöra så mycket som möjligt av hus och näringar längs den svenska ostkusten. det skulle få de drabbade invånarna själva att gå till regenter och riksråd och kräva att förhandlingarna skyndades på. Svenska flottan var mycket försvagad och låg vid västkusten och södra Sverige, så ostkusten var i stort sett oförsvarad.

Så började den ryska galärflottan 1719 att plundra och bränna kuststäder och järnbruk. Alla hus de kunde hitta, åkrar, båtar och redskap – allt i skärgården och på fastlandet mellan Gävle och Norrköping brändes och plundrades.

Svenska armén gjorde motstånd från land och lyckades rädda både Gävle och Stockholm. I juli 1720 brändes Umeå och trakterna däromkring men svenskarna lyckades slå ner anfallen så att resten av sommaren blev lugn. Men galärerna återkom i maj 1721 och nu härjades Norrlandskusten, från Hamrånge i söder till Piteå i norr. Folk flydde till skogs.

Den 25 maj stod ett slag vid Selånger som Sverige förlorade och som gjorde att kung Fredrik I till slut gav upp och det Stora Nordiska Kriget tog slut den 30 augusti 1721 med freden i Nystad.