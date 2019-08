25 år sedan tromben i Bollnäs slog till – var ute på sjön samtidigt: "Vi förstod ingenting"

Peter Eriksson och hans vänner skulle bege sig ut med Warpen för att fira en i sällskapet som fyllt 30 tidigare under sommaren. Båten startar ute på Långnäs och tar sig ner via Varpen till Segersta. När de stod vid vattnet och tittade in mot stan fick de se ett gigantiskt svart moln. Bara en stund efter att båten lämnat kajen började det regna.

– Det var alldeles vitt utanför fönstret för att det regnade så mycket. Vi undrade om kaptenen verkligen såg någonting men ångmaskinerna dunkade på, så vi trodde båten puttrade vidare. Tiden gick, vi var ute i ungefär två timmar, åt, drack och hade jättetrevligt, säger Peter Eriksson.

När det sedan var dags att gå i land såg Peter Eriksson och hans vänner en stor folkmassa komma emot dem. Det var deras anhöriga som väntat på dem.

– Även fotograf och reporter kom fram och frågade hur det hade gått för oss. Vi förstod ingenting. Våra anhöriga rusade emot båten och frågade om vi hade märkt vad som hänt, och det hade vi ju inte. Bara ett kraftigt regn, säger Peter Eriksson.

Det visade sig senare att kaptenen på Warpen tagit beslutet att hålla båten stilla då han inte kunde se vart han körde på grund av regnet. Utan att veta om det hade Peter Eriksson och hans vänner stått kvar på samma fläck ute på sjön. Kontakten med båten hade brutits så räddningstjänsten sökte den utan att lyckas hitta den.

– Efteråt körde vi genom stan och kollade, det var otroligt att se. Tak som hade blåst av och villaområden där träd låg över hustomter. Då förstod vi, säger Peter Eriksson.

Efter den tumultartade dagen ombord Warpen har Peter Eriksson inte åkt med båten igen. Förrän i onsdags. Då valde Peter Eriksson att överraska tre av vännerna från originalsällskapet med en tur.

– Åren har gått och i år kom jag på att det vara 25 år sedan vi gjorde den där båtturen och tromben slog till. Därför tänkte jag göra en överraskning av det hela. Vi tre har hållit ihop hela tiden och har ju skrattat åt det i efterhand: att vi inte förstod vad som hänt förrän vi kom i land, säger Peter Eriksson.