2020 står för dörren – här är chefredaktörens löften till er: ”Jag är säker på att ni kommer gilla det”

Det visar vår spännvidd. Vi på tidningen bor och verkar i samma verklighet som ni läsare. Vi fastnar i samma olycksköer, vi käkar på samma lunchställen och vissa av oss har samma kommunala bostadsbolag som hyresvärd.

Vi befinner oss mitt i samma samtid som ni. Det är den vi skildrar.

Samtidigt ska vi också granska makten och blotta orättvisor och mygel.

2019 var inget undantag. Omtalade bjudresor, Faxeholmens vd:s tveksamma affärer, försvunna konstverk i Bollnäs och Hudik, kommunala chefers tvivelaktiga beteenden, bandyns alla ekonomiska turer, företagskonkurser och skolor som inte sköter sig…

Listan kan göra mycket längre, men får ändå funka som ett axplock av allt vi granskat och avslöjat.

Lite modernt säger man att sådan journalistik är vårt ”reason to be”. Visst, folkfester, reportage och annan journalistik i all ära – det är när vi avslöjar och gör skillnad som vi befäster vår roll som den enda riktiga nyhetsförmedlaren i Hälsingland.

Det kommer vi fortsätta göra 2020. Det kan jag lova.

Vi har i några år haft en Fokusgrupp, som haft som uppgift att granska, belysa och ta ett större grepp på de samhällsfrågor vi inte hinner med i vardagen. Under 2019 lät vi den växa, den fick en egen chef (Henrik Nyblad) och det gav effekt. Så bra effekt att vi växlar upp ännu mer kommande år.

Vi tillför ännu en tjänst till det redan starka gänget. Det kommer göra skillnad, tror vi. Har du som läser tips på missförhållanden eller skeenden vi borde granska – hör av dig till mig.

Sport – det är ett ämne som delar läsekretsen. Endera gör vi för lite eller för mycket. Eller skriver om fel lag/sport/idrottare. Att göra alla läsare nöjda samtidigt är omöjligt.

Men en sak vet vi, det är att sport gör skillnad. Det är det enskilt viktigaste ämne som ger oss nya prenumeranter. Det är därför vi satsar hårt på liveidrott och att vara så snabba och direkta som möjligt på helahälsingland.se och bandypuls.se i samband med matcher. Det kräver ni av oss.

Det är bland annat därför vi i vinter direktsänder över 100 bandymatcher från bandyns högsta serier. Ni läsare gillar det. Och för alla med Plus premium eller papperstidningen ingår det i prenumerationspengen.

Samtidigt har vi de senaste åren bantat sportredaktionen betänkligt här i Hälsingland. Rätt eller fel, det kan man förstås diskutera.

Men inför 2020 gör vi en nysatsning på sport. Vi förstärker sportredaktionen med ytterligare två tjänster. Det ena uppdraget går till Johan Adeström – och han ska ta sig bortom matcherna och det dagliga. Hans uppdrag är att skriva om människorna, ödena, eldsjälarna, ögonblicken och allt det där andra som vi inte hinner med i vardagen.

Här har ni läsare stor chans att påverka. Kom med era tips. Finns det ett människoöde eller helt enkelt en historia vi inte berättat – tipsa mig eller Johan direkt.

Samtidigt kommer Stefan Westerlund jobba heltid med sport från nyår. Det innebär betydligt mer, lokal sportbevakning framåt.

Jag är säker på att ni kommer gilla det.

Mer då?

Under hösten har vi gjort en stor enkät bland er läsare, där ni fått komma med synpunkter på vad vi gör och inte gör. Oj, vad många av er som tog chansen. Vi håller just nu på att sammanställa åsikterna och de tar vi med oss in på våra morgonmöten, redaktionsmöten och in i det projekt som i början av kommande år ska göra att vi skruvar lite på papperstidningens upplägg och innehåll.

Dessutom vet vi att 2020 blir ett händelserikt år. Söderhamn fyller 400 år, Hudikkalaset flyttar tillbaka till Köpmanberget, det lär bli en massa cruising, debatten om bandyhall (och parkeringar) i Bollnäs lär fortsätta, filmen Catwalk kommer ha premiär, Hyllagalan i Hudik är redan inplanerad och SM i bordtennis avgörs i Söderhamn.

Samtidigt finns en massa frågor: Kommer Järvsöbacken slå nytt rekord? Vad händer med planerna på ett bergsbad? Vilka spelar bandyfinal i Uppsala i mars? Kommer fler än jag börja argumentera för en storkommun av Hälsingland? Och blir det regn på midsommar och en vit jul 2020?

Det finns en massa löften och en massa frågor. Vilka tips finns där ute som vi ännu inte fått? Vilka skandaler pågår i detta nu och som vi vill avslöja? Vad tycker ni vi borde bevaka och problematisera?

Hör av er till mig eller nån av alla min kolleger.

Dessa frågor berör både er och oss, både dig och mig. Vi gör vår journalistik om och för Hälsingland, vi gör den tillsammans med er och för er.

Det kommer vi fortsätta med både 2020 och åren efter det.

Det är mitt nyårslöfte till er.

Gott Nytt År – till oss!