19-årige talangen om drömchansen – och flytten till USA: "Kunde inte tacka nej"

Hugo Keller har blivit beviljad ett fullt stipendium och antagen till Seton Hall University i delstaten New Jersey. Skolan ligger cirka 25 kilometer in i landet från New York. Där ska han utbilda sig inom ekonomi och business.

Men det är inte bara därför han bestämt sig för att flytta västerut.

Han gör det också för att få tid till att utveckla sig till en bättre fotbollsspelare.

– Jag ska spela med deras collagelag i division 1. Det är klart att det finns chanser där också och sporten är på väg uppåt. Skolan har bland annat ett samarbete med New York Red Bulls i MLS, säger Hugo Keller.

Hur dök den här möjligheten upp?

– Det är något som jag har tänkt på sedan tidigare och jag hade planer på att jag skulle åka först i januari. Men när jag fick det här erbjudandet för en vecka sedan kunde jag inte tacka nej. Det var för bra.

– Det har gått väldigt fort. Jag bestämde mig i söndags och sedan dess har det varit en del att göra för att få allting klart. Det behövs visum och jag har varit på skolan både här i Sundsvall och hemma i Bollnäs för att fixa betyg till ansökan.

Hugo Keller har Bollnäs GIF som moderklubb. Sedan följde ett och ett halvt år med Söderhamns FF​:s U17 lag och Stugsund i division 4. De senaste tre åren har han studerat på fotbollsgymnasiet i Sundsvall och spelat med GIF Sundsvall.

I dag är han lagkapten och spelar mittback i U19-laget. Men han har vid några tillfällen varit med tränat med A-laget som spelar i allsvenskan och även uppmärksammats i samband med landslagsläger.

– Det var inget jättelätt beslut att ta. Jag trivs väldigt bra i Sundsvall och och har många av mina bästa polare i laget. Men jag fick inget förslag på kontrakt eller vad jag hade hört att jag skulle få. Och visst hade jag kunnat fortsätta att köra på oavsett hur det hade gått. Men det var ett tillräckligt bra erbjudande för att fortsätta satsa vidare på min dröm i USA istället.

Redan i slutet av nästa vecka reser Hugo Keller till USA och sedan startar skolan den 26:e augusti. Men före det väntar ett sista hej då till sina lagkamrater när GIF Sundsvall möter Öster på söndag.

– Det är klart att det känns tråkigt. Jag önskar dem lycka till i fortsättningen av serien och att Giffarna håller sig kvar i allsvenskan. Jag vill även tacka tränarna Benny Matsson och Fredrik Carström som hjälpt mig mycket. Sen vill jag förstås vinna sista matchen. Det finns ingenting annat.