12-åring togs narkotikapåverkad – polisen vill testa hyllat koncept: "Snabba stödinsatser"

Polisen har den senaste tiden arbetat riktat mot narkotikasituationen i Hälsingland, vilket vi har berättat om i flera tidigare artiklar. Syftet med insatserna har varit att i tidig ålder upptäcka och kunna erbjuda hjälp till de ungdomar som använder droger.

Men det visar också att narkotikaanvändandet kryper ner i åldrarna. Under en av vårens insatser i Söderhamn testades en 12-åring positivt för narkotika.

– Det är oroväckande när det är så pass unga människor, säger kommunpolisen Stefan Zäll.

Han menar samtidigt att fallet inte är representativt för hur helheten kring narkotikasituationen i kommunen ser ut, men att det är ett varningstecken och ett bevis på vikten av att alltid jobba aktivt mot den problematik som finns.

– Genom åren har vi alltid haft ett fåtal individer som är runt 11-12 år som brukar narkotika även om de är få. Men det visar hur viktigt det är att fånga upp dessa i tidig ålder, säger Stefan Zäll.

Insatsen var en av flera som under den senaste tiden gjorts inom ramen för medborgarlöftet, där polisen tillsammans med Söderhamns kommun fokuserar på att öka tryggheten i centrum. Och att det verkar behövas märktes inte minst i slutet av april då flera patruller under en kväll slog till mot narkotikan i centrala Söderhamn.

Under cirka två timmar plockades 15 personer, varav fyra var under 18 år, in för provtagning och blev misstänkta för narkotikabrott – på en tisdag.

– Vi har fått signaler om att det inte knarkas mer i Söderhamn och dess centrum än i övriga Hälsingland men däremot sker det mer öppet och langas på gatan här, vilket vi också hör från allmänheten och näringsidkare. Det är ett långsiktigt jobb där det gäller att göra insatser så tidigt det bara går. Och då är samverkan viktig, säger Stefan Zäll.

Sedan tidigare har polisen ett nära samarbete med Förebyggande enheten i Söderhamn och deras fältare. Nu blickar man vidare mot ett koncept som varit både lyckat och hyllat inom andra delar av polisregion Mitt.

– Tanken är att socialtjänsten flyttar in till oss de dagar vi kör liknande insatser vilket gör att när vi kommer in med en ungdom så blir denne tillsammans med sina vårdnadshavare direkt erbjuden samtal. Då får vi snabba åtgärder och stödinsatser, säger Stefan Zäll.

Samtidigt tror han att återinförandet av en områdespolis som jobbar brottsförebyggande skulle ge positiva resultat.

– Vi vill lära känna individerna och finnas där. Ge ungdomarna ett ansikte från polisen som de kan känna förtroende för och som kan hjälpa dem vidare. Det är otroligt viktigt att bygga relationer så att man inte bara tror att vårt jobb handlar om att sätta dit folk och ge dem böter, säger Stefan Zäll.