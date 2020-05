100-årigt ordenssällskap träffas digitalt: "Det är en helt ny värld"

I en tid när nya förutsättningar och utmaningar tillhör vår vardag behöver vi vara flexibla för förändring. Det kan till och med göra att ett snart 100-årigt och traditionstyngt ordenssällskap blir digitala.

Som förra helgens riksting för Bifrostorden, som för första gången hölls via länk. Kanske var det till och med första gången överhuvudtaget ett ordenssällskap tog till tekniken som hjälp.

– Vi kan inte samla alla ledamöter som vi brukar utan får i år tänka nytt och håller det i stället digitalt, vilket känns spännande på sitt sätt. Det har aldrig gjort tidigare men är ett exempel på att vi följer vår samtid, säger Patrick G Lundeberg, styrande mästare för Bifrostorden.

Bifrostorden har två lokala loger i Gävleborg; Torgrim i Hudiksvall och Righeim i Gävle. Under det digitala rikstinget kunde 176 röstberättigande, från totalt 37 loger runt om i landet, rösta kring olika frågor på dagordningen via ett interaktivt system som sattes upp. Rikstinget kopplades upp via Zoom, som är en enkel och stabil plattform för digitala möten. För att hantera röstningsärenden på dagordningen kunde de röstberättigade använda sin smartphone som röstningsdosa via en applikation. Sändningsstudion var riggad med tre kameror som möjliggjorde en flexibel och snygg bildproduktion.

– Det här var helt nytt för oss men det var en bra lösning med tanke på omständigheterna. Kanske kommer vi att fortsätta använda teknik i någon form även framöver, men nu hoppas vi att vi snart kan träffas fysiskt igen, säger Karl-Gunnar Karlsson, relativt nybliven mästare i Hudiksvallslogen.

– Rikstinget är en jättestor grej varje år, det kan vara mellan 600 och 700 personer. Jag hade förmånen att vara med på rikstinget i fjol, som ersättare för en mästare som inte kunde åka, och det var en fantastiskt historia, säger Karl-Gunnar Karlsson.

Bifrostorden har drygt 4 000 män och kvinnor över hela landet som samlas för att umgås i olika former, och det har man gjort i nästan 100 år. Dessa slutna ordenssällskap utstrålar ofta mystik och hemlighetsmakeri, men är mer en mötesplats där man vill bidra med glädje, motivation och nya vänskaper. Den lite äldre klädseln och ritualerna är viktiga för att stärka gemenskapen i sällskapet.

– Vi fyller en viktig funktion i livet för många och försöker leva efter devisen ”Vi kan alltid blir bättre”, berättar Patrick G Lundeberg. Vi vill att sällskapet ska göra oss till bättre människor och vara ett sammanhang där man träffar nya vänner. Jag vet att många har digitala kontakter med varandra nu under covid-19, vilket visar att man lever efter Bifrostordens deviser.

Logen Torgrim är den nordligaste av alla Bifrostordrar, och den är ingen jättestor orden.

– Vi är 19 betalade, men vi har en del nya medlemmar på gång. Det är en lite tråkig situation vi hamnat i med coronan, men vi kommer att inleda våren med att träffas ute i det fria, dricka lite kaffe och prata med varandra, säger Karl-Gunnar Karlsson.

Bifrostorden

Bifrostorden är ett ordenssällskap som bildades 1925. Orden har sitt säte i Stockholm, med 62 loger på 29 orter och totalt cirka 4 000 ledamöter runt om i Sverige. Logen Torgrim bildades den 18 september 2004, och grundare var Göran Persson, som nu varit medlem i Bifrostorden i 43 år, och Göran Lindblom.

Ordens verksamhet är politiskt och religiöst obunden och syftar till att främja en sund livsåskådning. Bifrostorden bedriver också hjälpverksamhet för att bidra till en bättre tillvaro för medmänniskor och ekonomiskt stödja projekt inom utsatthet, konst och kultur.