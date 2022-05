Vi är inte onda

Nyligen delade en bekant en låt på Facebook. Den hette ”Keep huggin that tree (cause I got a chainsaw)”, av artisten Scuzz Twittly.

Främst är det en rolig låt. Den ska lyssnas på med humor. Sen kan jag även ana en underliggande frustration mot den diskurs som fått sätta agendan – antingen kämpar du för miljön till hundra procent, eller så är du en ond människa. Några nyanser finns det inte utrymme till.