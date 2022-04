Blunda inte för dödsolyckorna!

28 april uppmärksammades Worker’s memorial day över hela världen. I Sverige fortsätter byggbranschen att toppa statistiken över dödsolyckor på arbetsplatser, och trots regeringens nollvision är antalet dödsfall oförändrade över tid.

Efter en mindre nedgång under 2020 är statistiken över antalet förolyckade på arbetsplatserna tillbaka på samma höga nivåer som innan pandemin. Under 2021 skedde totalt 48 dödsolyckor på Sveriges arbetsplatser varav 10 inom byggbranschen. Bara under nuvarande års två första månader har fyra personer omkommit i anslutning till byggverksamhet.