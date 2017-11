Tågen rullar åter utan förseningar norr om Stockholm

Orsaken var en kontaktledning som rivits ner, uppger Trafikverket på sin hemsida. Dessutom upptäcktes ett spårfel norr om Rotebro. Det innebar att bara två av fyra spår kan trafikeras på sträckan Häggvik – Upplands Väsby.

Felet upptäcktes strax före 07.00 på lördagsmorgonen och Trafikverket sände reparatörer till platsen. Under lördagen angavs att trafiken skulle kunna återupptas under söndagen. Under söndagen uppdaterades Trafikverkets prognos flera gånger. Inledningsvis angavs 16.00 som sluttid. Vid 13-tiden flyttades sluttiden fram till 05.00 måndag, alltså i samband med att morgontrafiken börjar under måndagen. Tio minuter senare kom dock kontraorder från Trafikverket: Arbetet var avslutat och tågen rullade som vanligt.

Det innebär att tågen till och från Dalarna och Gävle samt SL:s pendeltåg norr om Stockholm C åter rullar som vanligt.Trafikverkets motstridiga besked berodde på ännu ett tekniskt fel; den här gången i deras informationssystem på nätet.