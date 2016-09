Montéloppen nycklar på Bollnästravet – här är Perssons tips till tisdagens tävlingar

För ovanlighetens skull plockar vi singelstrecket i de båda spelformerna från montéloppet och på V4 lämnas Mino(V4-1) ogarderad. Han imponerade vid segern senast och även om uppgiften nu ärbetydligt tuffare tror vi att han även kan hålla dessa rutinerade konkurrenter bakom sig.

Montéloppet för varmblod går inom V5 och ser kanske lite öppnare ut, men vi har blivit imponerad av Update som visat strålande takter hela sommaren. Det räckte visserligen inte till seger senast, men då fick han jobba på egen hand loppet igenom och avslutade ändå med en 1.13,5-runda och tog på täten hela vägen.

Nuär det bara ett tillägg att hämta in för Gro Helen Thonander och dessutom kan hon få lite draghjälp på vägen.

Tipset Bollnäs 6/9

Lopp 1: 1 Glimma Till - 2 Styfs Pri Ma Donna - 9 Vardofjäll Svarten. Outs: 4 Maivor.

Lopp 2: 3 Urgent Call - 11 Minister Of Speed - 1 Udo Frontline. Outs: 14 Pecorino.

Lopp 3: 2 Mino - 4 Höstbo Fredrik - 8 Valle Jerven. Outs: 1 Tyri Svarten.

Lopp 4: 4 Tinto One - 6 Banzai Merci - 9 Lady Sue Hammering. Outs: 10 Idaho Sund.

Lopp 5: 3 Bright Pace - 7 Leo Messi - 5 Bumpy Sisu. Outs: 4 Akropolis Frei.

Lopp 6: 5 Baby´s Baby - 10 Calvados Hornline - 13 Robin Kronos. Outs: 14 Sailfish.

Lopp 7: 15 Lome Lett - 13 Björli Thor - 1 Jo Sefin. Outs: 10 Gärdsjö Maks.

Lopp 8: 12 Update - 13 Just Indeed - 2 I Am Dynamite. Outs: 14 Lord Photo.

Lopp 9: 2 Resplendent Caviar - 11 Lina Liv - 8 Mellby Brunello. Outs: 5 Stinger Hanover.

Lopp 10: 7 Guli Vitus - 2 Hage Faks - 8 Magnifik Rex. Outs: 13 Bodbäcksjenny.

V4-förslaget 240 rader/480 kr

Avd 1: 2 Mino 4,8

Avd 2: Alla tolv hästarna 4,6

Avd 3:3,4,5,7 6,10

Avd 4:2,5,10,13,14 11,6

V5-förslaget 400 rader/400 kronor

Avd 1: 3,4,5,7 4,8

Avd 2: 2,5,10,13,14 4,6

Avd 3: 1,10,13,15 3,11

Avd 4: 12Update 13,2

Avd 5: 2,3,5,8,11 4,6