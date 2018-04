Hälsingesegrar på Bergsåkerstravet

Lägsta varmblodsklassen vanns av Stefan Arvidsson och Could It Be Magic efter att ha rundat till ledningen varvet från mål.

– Det är en häst som visat lite kapacitet så jag tänkte att jag provar, sade Stefan som sedan höll undan på ett knappt men säkert sätt.

– Han är flegmatisk och lite seg så det var lugnt ändå, menade Stefan efter segern på 1.17,7/2 160 meter.

Mer Bollnäs blev det i montéloppet som vanns av Narold Vox och Jenni Åsberg sedan man kämpat ned ledande Liberty Face.

– Vilken fantastiskt härlig häst, utbrast Jenni efter segern på 1.15,3a/2 140 meter.

Jan-Olov Persson fick med sig en tränardubbel och inledningsvis vann Per Linderoth med Lex Pedei i ett lopp där han körde till ledningen för att sedan släppa och avgöra inne på upploppet.

– Det är en tacksam häst att äga som nästan aldrig gör ett dåligt lopp, sade Per som är med och deläger hästen.

Persson vann sedan själv kvällens sista lopp med Nordby Hugin trots galopp kort efter start. Han kunde ändå köra sig till ledningen efter 700 meter och sedan hålla speedig U.R.Faxe instängd precis så länge som behövdes.

– Han är inte helt ren i aktionen så det finns en del att jobba på, sade Persson efter segern på 1.28,1/2 160 meter.

MATS PERSSON