Längdlandslaget OS-tränar i Åre: "Förberedelser inför en spännande vinter"

Under tio dagar kommer Stina Nilsson, Marcus Hellner och andra stjärnor att träna i Åre och Vålådalen inför den kommande säsongen. Dels är det den ordinarie världscupen som det satsas mot, men även OS i Sydkorea i mitten av februari är ett tydligt mål. För att nå säsongens mål – och för att komma i optimal form – så tränar de svenska stjärnorna i Åre och Vålådalen där förutsättningarna är goda.

– Kombinationen Åre-Vålådalen erbjuder allt vi behöver. Båda orterna har fantastisk löpterräng i inspirerande miljö och Vålådalen har även en fin rullskidbana. I Åre har vi möjlighet till fin backträning, inte minst uppför Åreskutan, säger Rikard Grip.

Framförallt kommer laget att träna på lågintensiva distanspass. Herrarnas tränare Ola Ravald betonar dock också vikten av att köra ett antal tunga intensitetspass.

– Alla killar kom igång bra under våren och fick en bra grundform. Därför la vi in fler tyngre pass under sommaren jämfört med förra året. Man vet ju aldrig hur det blir med sjukdom eller skador under hösten och då är det en trygghet för den aktive att ha hunnit med de passen. Lägerplanen för den kommande veckan innehåller också en del tyngre pass som kontrast till de många lågintensiva långpassen, säger Ola Ravald.

Ole-Morten Iversen, tränare för damerna, säger att damerna också ligger i god fas inför den kommande säsongen.

– Många av tjejerna har varit till fjälls och tränat. På lägret drar de igång med ett tufft stavgångspass uppför Åreskutan redan på fredag morgon och fortsätter sedan med flera långa, sega träningspass med framförallt löpning och rullskidor, men även cykling och paddling, säger damtränare Ole-Morten Iversen.

Dessa kommer att träna i Åre och Vålådalen de kommande dagarna:

Damer: Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF, Anna Dyvik, Falun-Borlänge SK, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Anna Haag, Anna&Emil Sportklubb, Sofia Henriksson, Piteå elit, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Jonna Sundling, IFK Umeå, Linn Sömskar, IFK Umeå, Emma Wikén, Åsarna IK.

Herrar: Jens Burman, Åsarna IK, Axel Ekström, Garphyttans IF, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Marcus Hellner, Gellivare skidallians, Emil Jönsson, Anna&Emil sportklubb, Teodor Peterson, IFK Umeå, Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamns IF, Karl-Johan Westberg, Borås SK.