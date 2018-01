Pichlers tystnad efter beskedet: "Jag ger inga intervjuer"

Skidskyttelandslaget gör de sista förberedelserna i Östersund inför avresan mot OS i Sydkorea. Samtidigt nåddes de under torsdagen av beskedet att förbundskaptenen Wolfgang Pichler får ackreditering till OS av IOK. Han var tidigare utesluten från mästerskapet på grund av att han under 2011 till 2014 tränade det ryska landslaget samtidigt som flera av de nu avstängda ryska åkarna var aktiva under den perioden. När Sporten når Pichler vill han inte uttala sig om beskedet.

– Av princip gör jag inte det i dag, säger han.

Sveriges olympiska kommitté valde att överklaga beslutet. Orsaken till att han nu får klartecken är att förutsättningarna har ändrats. SOK skriver på sin hemsida att vissa coacher som inte längre arbetar i Ryssland nu har möjlighet att få ackreditering och verka vid OS i PyeongChang.

Skidskytteförbundets ordförande Olle Dahlin var lättad efter beskedet.

– Det är mycket glädjande för truppen att vi får med Wolfgang som ledare. Han är en enorm inspirationskälla i truppen. Det är positivt för honom själv att han får ackreditering och inte blir utesluten på grund av dopningproblematiken i Ryssland. Han är en ivrig förespråkare mot dopning och han har varit det genom alla år, säger Olle Dahlin.

Dahlin var en av de första som kontaktade Pichler efter beskedet.

–Han var otroligt lättad och positiv till det här beskedet, säger han.

Samtidigt fortsätter precamp för skidskyttarna på Östersunds skidstadion innan de åker mot av Sydkorea på onsdag. Östersund var ett givet val för Pichler.

– Nu fokuserar vi på träningstävlingar och vi har en bana som liknar den i Pyeongchang. Vi får bra stöd från kommunen de har fixat speciella banor åt oss, säger han.

Varför Östersund?

– Jag tror att det är det bästa stället för oss att förbereda oss på. Vi har perfekta förhållanden, säger han.