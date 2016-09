Ljusdalsföraren avslutade SM i mästarstil – och en 71-årig profil gjorde comeback

SM-guldet i Klass 2, Rallycross 2400 cc, säkrades redan i Arboga några veckor innan, men Peter fanns likväl på plats i Mattsåsbacken när det drog ihop sig till avslutning av serien.

Håkan Holmkvist, Gestrike, ledde visserligen efter det första åket i lördags, men Peter återställde ordningen i omgång 2. Här presterade Kårböle-Karlsson en tid som ingen ens kom i närheten av. Faktum är att han även satte samtliga Super Cars och fyrhjulsdrivna rallybilar på plats.

I söndagstävlingen var Peter Karlsson snabbast från början till slut, även om marginalen blev mindre jämfört med dagen före. Till andraplacerade Henrik Flodin, Hälsinge, skilde denna gång 21 hundradelar.

Den sistnämnde hade haft oturen att råka ut för motorhaveri redan på träningen dagen före och kom nu till start i lånad bil. Verkligen skickligt att kunna hävda sig så bra med ovant material.

Ett inhopp i back-SM:s elfte timme gjorde Göran ”Zamora”Lind, Bollnäs. 71-åringen från Växbo slutade femma respektive sexa de båda dagarna. Jodå, tempot finns där.

Totalt i SM blev det alltså guld till Peter Karlsson. Silvret hamnade hos Henrik Flodin, medan Håkan Holmkvist knep brons.

I Klass 1, Rallycross Super Car 2wd, skilde endast två poäng mellan Sandvikens Christer Nilsson och Lars Svensson, Hälsinge, inför denna avslutade weekend. Spänningen var således på topp vem av de båda som skulle knipa guld – och vart silvret skulle hamna.

Nilsson började bäst och vann i lördags, dryga sekunden före Svensson. Den sistnämnde vände sedan på steken och utjämnade dagen därpå. När de två sämsta resultaten – av tio deltävlingar – räknats bort kunde konstateras att Nilsson dragit det längsta strået i guldkampen med en ynka poäng – 201 mot 200…

– Ja, det var lite försmädligt. Stupade påmållinjen, säger Lars.

Som förstås väldigt gärna tagit emot ett guld efter ett tidigare silver och flera brons under en lång karriär.

– Men det är bara att gratulera Christer. Det har trots allt varit en rolig säsong i år och egentligen är jag glad att överhuvudtaget ha kommit till start efter en operation av min ena axel i slutet påvintern, fortsätter 52-åringen från Ilsbo.

I Riksmästerskapet blev det ånyo en dubbelseger för Woxnadalens Martin Jonsson i kategorin Rallycross 2150 cc. Han var snabbast båda dagarna i samtliga omgångar. Drygt en sekund skilde till Tomas Johansson, Rasbo, i lördags, medan 42 hundradelar separerade de båda åt dagen därpå. Fjärde titel i rad satt bra.

– Verkligen, det har varit en enastående säsongför min del. Jag är supernöjd, sammanfattar Martin.

I fyrhjulsdrivna rallyklassen knep Ljusdals Jocke Halvarsson andraplatser båda dagarna – i söndags på samma tid som segrande Bengt Thorsell,Skara. Totalt i RM slutar Jocke fyra.

RESULTAT

LIMA: Back-SM, bil

Klass 1, RC Super Car 2wd Lördag: 1) Christer Nilsson, Sandvikens MK, Volvo, 52,00, 2) Lars Svensson,SMK Hälsinge, do, 53,04, 3) Mikael Eriksson, Strängnäs AMS, Porsche, 53,91,Söndag: 1) Svensson, 52,38, 2) Nilsson, 52,42, 3) Kent Jari Olsson, Films MK, Volvo, 53,66, SM slutställning: 1) Nilsson, 201 poäng, 2) Svensson, 200, 3) Jocke Larsson, Västerås MS, Skoda, 176.

Klass 2, RC 2400 cc Lördag: 1) Peter Karlsson, Ljusdals MS, Opel, 51,67, 2) Håkan Holmkvist, Gestrike RT, BMW, 52,63, 3) Carl-Gustav Andersson, Films MK, Volvo, 54,61…5) Göran Lind, Bollnäs MK, Citroen, 55,30. Söndag: 1) Karlsson, 53,07, 2) Henrik Flodin, SMK Hälsinge, Volvo, 53,28, 3) Holmkvist,54,01…6) Lind, 55,60. SM slutställning: 1) Karlsson, 224 poäng, 2) Flodin, 190, 3) Holmkvist,177.

Klass 3, Rally 2wd Lördag: 1) Mikael Lundberg, SMK Gävle, Golf, 52,07, 2) Oskar Sundell, Järbo MK, BMW, 52,52, 3) Jimmy Holmkvist, Gestrike RT, Volvo, 52,61.Söndag: 1) Holmkvist, 53,16, 2) Kenneth Olsson, Hällefors MK, Ford, 53,22, 3) Lundberg, 53,76. SM slutställning: 1) Sundell, 210 poäng, 2) Holmkvist, 186, 3) Lundberg,176.

Klass 4, Riksmästerskap RC 2150 ccLördag: 1) Martin Jonsson, Woxnadalens MK, Opel, 52,69, 2) Tomas Johansson, Rasbo MK, do, 53,84, 3) Jonas Skoglund, Finnskoga MK, Saab, 53,93…9) Pyret Öhrn, SMK Söderhamn, VW, 57,15. Söndag: 1) Jonsson, 53,50, 2) Johansson, 53,92, 3) Skoglund, 54,61…9) Öhrn, 58,59.Rally 4wdLördag: 1) Bengt Thorsell, Skara MK, Mitsubishi, 51,91, 2) Jocke Halvarsson,Ljusdals MS, do, 52,11, 3) Ida Blomqvist-Thorsell, Skaraborgs SVK, do, 57,65. Söndag: 1) Thorsell, 52,40, 2) Halvarsson, 52,40, 3) Blomqvist-Thorsell,1.00,11.VOC/Grupp FLördag: 1) Jan Jonsson, Rättvik RK, Volvo, 59,70, 2) Marcus Henriksson,Hällefors MK, do, 59,91, 3) Kent Strömgren, Fagersta MK, do, 1.00,47, 4) KarlSwing, Bollnäs MK, do, 1.01,38. RM Slutställning: 1) Jonsson, 223 poäng, 2) Johansson, 189, 3) RogerAndersson, Ludvika MS, Ford, 172, 4) Halvarsson, 156.