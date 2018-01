Lisa Andersson missade semifinalen –efter starka starten: "Blir jäkligt ledsen"

Andersson är redan klar för OS och befinner sig under helgen i Idre under världscuptävlingarna. Hon har lyckats ta sig vidare till helgens finaler. Hon inledde starkt och var i spetsen under lördagens kvartsfinal men längre än så räckte det inte.

– Jag fick en stor miss och tappade. Jag var lite skeptisk innan starten för jag har inte varit jättesnabb under kvalen men jag blev förvånad över hur snabb jag var. Det kändes jättebra och jag är jättenöjd med min prestation så länge det höll, säger hon.

Trots missen blickar hon framåt mot söndagens finaler.

– Det känns att jag får chansen igen. Efter starten i dag får jag mycket mer självförtroende, det behövs verkligen för mig. Jag har inte känt mig snabb men efter i dag känns det ändå lite bättre även fast det inte gick så långt så känner jag att jag kan, säger hon.

Vad ska du göra för att det ska bära hela vägen?

– För mig är rullarna de svåraste innan hoppen att kunna jobba igenom dom och få med mig farten. Jag vill gå längre än i dag. Om jag är topp åtta känns det som att jag är med mer, men topp sex kan jag vara och det hoppas jag på i morgon, säger hon.