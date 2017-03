Lyckat lopp i Näsviken

Läsartext: Brist på snö och ogynnsamma väderförhållanden har på många håll ställt till det för den senaste tidens skidåkning. Många lopp har blivit tvungna att ställas in på grund av nämnda orsaker. Näsvikens IK var en utav alla föreningar som även de planerat in ett lopp för skidåkande barn och ungdomar. Oddsen var emot dem och under natten till söndagen den 19 februari öste regnet ned. Men när morgonen kom letade sig solen äntligen fram och tack vare hårt arbete med att säkra spårens kvalitet under veckan kunde NIK arrangera en lyckad skidtävling.

Men det var inte bara sol och hårt slit som gjorde dagen. På skidstadion i Näsviken stektes det kôlbullar och såldes "gofika". Vid sidan om spåret hade påhejande supportrar samlats och ur högtalarna ljöd speakerns goda stämma. I spåret? Jo där tog sig 97 barn och ungdomar, ifrån elva föreningar, från start till mål i söndagssolens sken.

Josephine Andersson