Pernilla Lindberg delad trea: "Jag är jättenöjd"

LPGA är inne på sin femte vecka av den traditionella höstturnén i Asien. Nu har den amerikanska damtouren landat i Kina. På Hainan Island arrangeras Blue Bay LPGA och Bollnäsgolfaren Pernilla Lindberg har gjort riktigt fina resultat.

Pernilla startade på hål 10 och öppnade med en bogey, men sedan vände allt. Hål 13 och 14 resulterade i en birdie och en eagle, för att sedan följas upp av ytterligare två birdies under sina första nio. I halvtid var hon i delad ledning och kom till slut in på 67 slag (-5).

Insatsen räckte till en delad tredjeplats.

– Det känns som att jag inte slog de bästa slagen till en början, men fick verkligen bra utdelning. En långputt för par på 12 gav momentum och sedan slog jag riktigt bra slag på 13 och 14, säger hon till Svenskgolf.se och fortsätter:

– På 16 chippade jag i efter att ha missat greenen. Sedan var det stabilt hela dagen och skönt att avsluta med en birdie på sista. Jag är jättenöjd.

18-åriga hemmaspelaren Xiang Sui är tvåa och sydkoreanskan Sun Young Yoo är ensam etta efter en 65-rond (-7).

En annan svenska, Anna Nordqvist, som slog till med hole in one och en tredjeplats i senaste tävlingen, hade en tung dag och kom in på 76 (+4). Med det ligger hon delad 64:a.