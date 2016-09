Sverige klart för fotbolls-EM – säkrade gruppsegern genom seger mot Slovakien

Men utan fotskadade Lotta Schelin och förkylda Stina Blackstenius saknades kanske en del av den nödvändiga effektiviteten.Till slut blev det dock ändå en ny trepoängare, även om Hedvig Lindahl till slut tvingades släppa en boll förbi sig först. Därmed kan Sverige börja planera för EM redan innan den avslutande kvalmatchen, på bortaplan mot Danmark på tisdag.

I OS var det defensiven som bäddade för de svenska framgångarna. Men mot lite mindre meriterat motstånd är målsättningen den omvända.Pia Sundhage och landslagsledningen håller fast vid 4-3-3 på pappret. Men tanken är att det ska gå lite snabbare i anfall, med fler spelare – bland annat ytterbackarna – som springer sig till lägen när Sverige är i anfall.– Vi är ju i en process med vårt anfallsspel, vi vill hitta tillbaka till EM 2013, då vi var det målrikaste laget, förklarade assisterande förbundskaptenen Lilie Persson i C More i halvtidsvilan.Det fungerade riktigt bra, särskilt i början av matchen. Sverige började skapa målchanser direkt och efter drygt 20 minuter dyrkade ett bra samarbete mellan Caroline Seger och Kosovare Asllani upp den slovakiska försvarsmuren.Asllani lyfte in bollen mot straffområdet, där Emilia Appelqvist mötte med huvudet och nickade in ledningsmålet – via slovakiska högerbacken Lucia Suskovas rygg. Det var Appelqvist andra landslagsmål – det första kom mot just Slovakien i våras.– Jag vet inte riktigt varför, men jag har väl varit på rätt ställe just de här matcherna, sade Djurgårdsmittfältaren till Cmore.

Därefter tappade Sverige dock lite tempo och redan innan pausvilan hade Slovakien börjat hota den svenska kvalnollan. Till slut sprack den en kvart in i andra halvlek i stället, när Patricia Fischerova nickade in 1–1 på hörna.Men svaret kom snabbt. Bara några minuter senare var Sverige i ledning igen, sedan Pauline Hammarlund gjort 2–1 på en passning från Caroline Seger. (TT)