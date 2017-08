De var snabbast från länet i Cykelvasan – här är resultaten

Resultaten är sorterade efter totalställningen i klasserna. För fullständiga resultat, klicka här.

Cykelvasan 90 (tävling, herrar): 1) Ahlstrand Jonas, Team ORMSALVA, 02:41:26

2) Wahlqvist Dennis, Serneken Allebike MTB Team, 02:41:27

3) Lindgren Emil, Serneke Allebike MTB Team, 02:41:27

19) Linde Emil, Gävle CA, 02:44:38

120) Nilsson Per-Olov, OK Hammaren, 02:53:59

185) Wallin Oscar, 02:58:23

189) Henriksson Jon, Hudik Triathlon, 02:58:25

203) Thyrén Emil, Hälsinglands Multisport, 02:58:27

243) Wallin Victor, 02:59:59

249) Hansson Anders, Gävle CA, 03:00:26

257) Hedlund Andreas, CF Fricyklisterna, 03:00:55

414) Mattson Karl, Gävle CA, 03:06:32

455) Jäderström Henrik, Axa SC, 03:07:29

472) Eriksson Tomas, H40 Gävle CA, 03:07:50

486) Sjöberg Raymond, Gävle CA, 03:08:23

523) Öygard Morten, 03:10:12

533) Wallin Lars, Ski Bike Run, 03:10:24

534) Hedin Marcus, 03:10:26

553) Nordström Pontus, Östervåla IF, 03:10:50

565) Svadling Marcus, Hofors AIF, 03:11:55

575) Backman Mats, OK Hammaren, 03:12:28

666) Jonsson Magnus, Gävle CA, 03:18:32

669) Blom Magnus, 03:18:33

671) Holmstedt Björn, 03:18:35

699) Kühne Mikael, 03:21:12

705) Ekbom Nicklas, OK Hammaren, 03:21:43

708) Eklund Daniel, 03:21:50

714) Andersson Jakob, Ski Run And Bike, 03:22:00

729) Jussi Teuvo, CF Fricyklisterna, 03:24:09

752) Davidsson Tommy, Mora CK, 03:28:20

757) Nordin Thomas, Ski Bike Run Sport Club, 03:28:43.

Cykelvasan 90 (tävling, damer): 1) Stenerhag Jennie, Falu CK, 03:05:26

2) Bergman Hanna, Falu CK, 03:05:27

3) Løvset, Borghild (NOR), Orkla CK, 03:05:30

36) Pettersson Therese, Gävle CA, 03:33:56.

Cykelvasan 90 (motion, herrar): 1) Alden Markus, 03:00:12

2) Beckius Mikael 03:00:19

3) Skoglund Måns, MTB Täby, 03:00:56

21) Bäckström Torbjörn, 03:05:11

24) Edvinsson Anders, Sandvikens CK, 03:05:22

27) Gröning Jon, 03:05:51

50) Hålldin Joakim, 03:07:28

63) Berggren Mattias, 03:08:51

118) Larsson David, 03:11:04

120) Lilja Thomas, 03:11:05

125) Andersson Hans, 03:11:11

138) Nyström Christian, 03:12:05

178) Rhodin Anders, 03:13:03

203) Åkerlind Mattias, 03:13:33

219) Schmidt Tobias, Sandvikens ck, 03:13:51

260) Davik Johan, 03:14:46

316) Sjöström Jon, Hudik triathlon, 03:15:57

332) Pirttioja Stugbäck Marko, 03:16:12

333) Jonsson Magnus, 03:16:13

373) Jussi Jari, 03:17:10

385) Hålldin Jörgen, 03:17:21

397) Persson Niklas, OK Hammaren, 03:17:28

452) Nilsson Mattias, 03:18:24

480) Söderberg Jan, 03:18:50

487) Wikblom Torbjörn, 03:19:00

507) Ericsson Karlström Robert, 03:19:14

509) Larsson Anders, 03:19:15

530) Valfridsson Andreas, 03:19:37

639) Björklund Mattias, 03:21:10

690) Svedberg Jimmy, Sandvikens CK, 03:21:46

716) Linde Håkan, 03:22:05

717) Grönlund Magnus, 03:22:06

718) Öberg Hans, 03:22:07

758) Sundkvist Per, 03:23:31

829) Kennergren Roger A, 03:23:40

847) Landström Jerry, 03:23:55

868) Winberg Pierre, Bollnäs CK, 03:24:04

925) Björk Fredrik, 03:24:39

966) Sörfeldt Andreas, 03:25:13

967) Karlsson Mattias, 03:25:14

981) Nilsson Thomas, 03:25:26

988) Hellström Daniel, 03:25:36

1018) Högblad Mikael, 03:25:54

1089) Bengtsson Lars, 03:26:30

1105) Forsberg Mikael, 03:26:43

1120) Ahlqvist Per, 03:26:54

1129) Andersson Johan, 03:27:02

1164) Persson Hans, 03:27:30

1165) Pettersson Daniel, Gävle CA, 03:27:31

1173) Eklöf Oskar, 03:27:38

1200) Hållen Pierre, 03:27:55

1208) Strandberg Johan, Bollnäs CK, 03:28:06

1270) Eriksson Henrik, 03:28:35

1273) Katrin Erik, 03:28:37

1289) Englund Peter, 03:28:47

1300) Tunhult Johan, 03:28:49

1380) Schylander Mikael, Hofors AIF Cykel, 03:29:33

1402) Sipola Markku, Sandvikens Cykelklubb, 03:29:46

1444) Sjöberg Kim, Årsunda Idrottsförening, 03:30:05

1457) Berglöv Johnny, 03:30:13

1460) Lindberg Tomas, 03:30:14

1477) Ferner Anders, Gävle CA, 03:30:27

1485) Lärnvåg Nicklas, Hälsinglandsmultisport, 03:30:30

1498) Mikaelsson Joakim, 03:30:37

1501) Lundqvist Per-Olov, 03:30:38

1504) Johansson Kjell, 03:30:39

1510) Regnell Peter, 03:30:41

1546) Lööf Måns, 03:31:00

1576) Eriksson Allringer Johannes, Vika Bikers, 03:31:17

1585) Sahlberg Magnus, Trönö IK, 03:31:19

1634) Andersen Daniel, Hofors AIF Cykel, 03:31:56

1660) Rann Fredrik, 03:32:11

1699) Dahlström Kristoffer, 03:32:34

1703) Hellström Erik, 03:32:39

1736) Gidlund Per, 03:33:03

1757) Sved Thomas, 03:33:13

1775) Kronvall Niclas, 03:33:26

1778) Lundgren Mikael, 03:33:27

1786) Haräng Mattias, 03:33:40

1797) Hansson Anders, 03:33:44

1882) Jansson Tomas, Gävle CA, 03:34:27

1896) Silfver Kalle, 03:34:35

1899) Eriksson Jan, 03:34:36

1923) Revahl Andreas, 03:34:50

1943) Borgqvist Johan, Gävle Ca, 03:34:59

1954) Eriksson Daniel, 03:35:07

1973) Borg Christer, 03:35:16

2019) Englin Daniel, 03:35:41

2042) Östlund Per-Anders, 03:35:51

2073) Ersson Björn, 03:36:09

2085) Dahlblom Anders, FOS Gävle, 03:36:12

2128) Nordlund Mikael, 03:36:34

2172) Olsson Tony, Hofors AIF Cykel, 03:36:54

2189) Andersson Peter, 03:37:04

2203) Waern Linus, Sandvikens CK, 03:37:16

2231) Larsson Lars Eje, 03:37:32

2238) Mustonen Kimmo, 03:37:36

2269) Eriksson Fredrik, 03:37:54

2299) Nilsson Patrik, 03:38:08

2304) Dahlin Patrik, 03:38:09

2323) Gerdemark Robert, 03:38:19

2370) Hansson Jörgen, 03:38:44

2373) Källström Morgan, 03:38:45

2379) Edefors Jonas, 03:38:47

2381) Dahlin Pontus, 03:38:48

2384) Hemgren Fredrik, 03:38:52

2447) Olsson Johan, 03:39:22

2501) Storm Andreas, Bollnäs CK, 03:39:51

2553) Jäderberg Jimmy, 03:40:19

2563) Tuvèr Joakim, 03:40:22

2607) Olsson Leif, 03:40:52

2657) Hellberg Christer, 03:41:37

2665) Westlund Leif, Hofors AIF cykel, 03:41:43

2670) Eriksson Carl-Eric, 03:41:47

2677) Engström Ulf, 03:41:57

2679) Magnusson Peder, Hudik Triathlon, 03:41:58

2695) Andersson Patrik, 03:42:07

2696) Heneryd Niklas, 03:42:07

2765) Flodin Anders, 03:42:49

2777) Ehrenbrand Thomas, 03:42:58

2784) Lindh Peter, 03:43:06

2835) Winblad Von Walter Olov, 03:43:30

2863) Fredriksson Björn, 03:43:42

2879) Jäderström Martin, 03:43:52

2902) Haga Andreas, 03:44:09

2923) Weissmann Magnus, 03:44:17

2930) Palmqvist Henrik, 03:44:19

2932) Johansson Lars Åke, 03:44:20

2965) Wåhlander Magnus, Stadium IF, 03:44:37

2986) Kraft Daniel, 03:44:45

3001) Eriksson Stefan, 03:44:53

3003) Danneskog Håkan, Team Beast, 03:44:54

3058) Sundqvist Henrik, 03:45:26

3104) Spaanheden Felix, 03:45:44

3122) Häggeborg Andreas, 03:45:51

3130) Godin Per, 03:45:57

3184) Asph Torbjörn, Bollnäs ck, 03:46:26

3188) Werre Håkan, 03:46:28

3194) Englund Mikael, 03:46:32

3244) Wikberg Hans, 03:46:58

3286) Wåhlström Per, 03:47:17

3316) Lindberg Peter, 03:47:33

3376) Elofsson Hans, Hälsingland Multisport, 03:48:06

3395) Skalberg Halvarsson John, 03:48:22

3423) Danielsson Ricky, 03:48:36

3485) Olsson Micael, 03:49:18

3504) Brolund Pelle, 03:49:28

3506) Nilsson Ola, 03:49:29

3510) Bergqvist Hans, 03:49:31

3512) Lindskog Alexander, 03:49:32

3523) Blixt Mattias, 03:49:36

3526) Siljeholm Mats, 03:49:37

3578) Ennerstam Tomas, 03:50:06

3579) Liljeby Jens, 03:50:06

3593) Lundblad Jonas, 03:50:16

3601) Forsberg Mattias, 03:50:18

3609) Wennberg Fredrik, 03:50:23

3621) Blom Lage, 03:50:33

3632) Andersson Daniel, 03:50:45

3666) Jonsson Mattias, 03:51:02

3668) Hagström Jan, Percykel.se, 03:51:03

3716) Olsson Bosse, 03:51:29

3740) Östblom Mats, 03:51:43

3934) Bleckert Rikard, PREEM-CV90-2017) 03:53:50

3945) Fresk Bernt, 03:53:57

3948) Östlund Magnus, Lingbo cykelteam, 03:53:57

3960) Nyberg Kenneth, 03:54:01

4001) Andersson Lars, 03:54:20

4040) Bergman Mathias, Skärgårdsmultisportarna, 03:54:37

4047) Danell Fredrik, 03:54:42

4134) Stattin Lars, Åshammars ik, 03:55:31

4163) Wörnert Magnus, 03:55:52

4223) Landström Jan, 03:56:31

4249) Zäll Marcus, 03:56:44

4259) Stenberg Niklas, Kolmårdens IF, 03:56:49

4276) Olsson Daniel, 03:57:00

4285) Söderström Jim, Damasteel MTB Team, 03:57:04

4287) Merkell Ulf, 03:57:05

4289) Heimdahl Robert, CF Fricyklisterna, 03:57:06

4327) Hjulström Mats, 03:57:27

4334) Hedlund Micael, 03:57:31

4335) Dunker Joakim, 03:57:32

4342) Berglund Rikard, 03:57:34

4372) Kihlman Henrik, 03:57:48

4381) Olsson Jan-Olof, 03:57:57

4395) Nygren Johan, 03:58:04

4405) Elvinsson Niklas, 03:58:10,

4416) Hammarström Sören, 03:58:17

4420) Hedqvist Morgan, 03:58:18

4458) Fagerström Johan, 03:58:42

4478) Hellberg Mårten, 03:58:51

4488) Österbacka Kari, 03:58:58

4526) Larsson Gert, 03:59:21

4582) Jansson Kenneth, 03:59:52

4594) Ivarsson Emil, 04:00:00

4595) Danneskog Alexander, Team Beast, 04:00:00

4652) Engman Mattias, 04:00:36

4683) Broman Joakim, 04:00:57

4694) Tapper Martin, 04:01:02

4846) Gustafsson Mikael, Rejlers Idrottsförening, 04:02:31

4852) Kekarainen Jorma, 04:02:36

4853) Larsson Rolf, 04:02:40

4871) Cassman Erik, 04:02:51

4937) Olsson Daniel, 04:03:40,

4947) Bergström Mats, Falu CK, 04:03:51,

5001) Härmatis Mathias, 04:04:29,

5049) Brandebo Morgan, 04:05:12

5125) Karlsson Jonas, 04:06:01

5135) Pöyhönen Markku, 04:06:06

5169) Larsson Torbjörn, 04:06:28

5181) Bromark Niklas, 04:06:37

5189) Jonsson Göran, Gävle skidkamrater, 04:06:41

5194) Svang Micke, 04:06:43

5204) Jarbelius Per, Damasteel MTB Team, 04:06:52

5248) Ström Rolf, 04:07:28

5305) Nilsson Per, 04:08:12

5323) Larsson Håkan, 04:08:25

5451) Norling Johan, 04:09:36

5482) Bengtsson Lars-Göran, 04:09:55

5506) Karlström Markus, 04:10:12

5519) Jonsson Anders, 04:10:24

5522) Forsberg Örjan, 04:10:25

5587) Björk Jonas, 04:11:12

5590) Jansson Ulric, Team Torvision.se, 04:11:13

5661) Jansson Torbjörn, Hofors AIF, 04:12:10

5671) Pettersson Mikael, Friluftsfrämjandet Hofors, 04:12:16

5748) Bäckius Niklas, 04:13:18

5786) Blomqvist Bengt, 04:13:42

5814) Strand Patric, 04:14:02

5890) Wihlborg Lennart, 04:15:07

5905) Modén Christer, 04:15:18

5922) Embretsen Andreas, 04:15:27

5952) Larsson Daniel, 04:15:48

5953) Våglund Jörgen, 04:15:49

5956) Eklöv Torbjörn, 04:15:51,

5964) Wallquist Urban, Gävle CA, 04:16:00,

5968) Åstrand Oskar, 04:16:02,

6017) Lundin Johan, 04:16:34,

6039) Jonsson Mikael, 04:16:54,

6043) Tran Hien, 04:17:00,

6050) Hallin Andreas, 04:17:05,

6072) Jakobsson Daniel, 04:17:28

6098) Ohlin Ulrik, Friskis&Svettis Hudiksvall, 04:17:42

6116) Näslund Daniel, 04:17:57

6160) Lindkvist Rickard, 04:18:36

6177) Töllinoja Johan, 04:18:48

6194) Holmsten Fredric, 04:18:58

6222) Fahlgren Jesper, 04:19:25

6233) Gårdhagen Tord, 04:19:34

6233) Naatikka Reino, Hofors AIF Cykel, 04:19:34

6247) Jakobsson Mattias, 04:19:48

6267) Viktorsson Anders, Gävle polisidrottsförbund, 04:20:05

6296) Dahlin Per Erik, 04:20:24

6343) Tirsjö Pekka, 04:21:00

6393) Carlsson Robert, Lingbo Cykelteam, 04:21:47

6395) Björkman Andreas, 04:21:51

6434) Persson hasse, 04:22:24

6443) Arnell Hans, 04:22:30

6459) Björlind Henrik, 04:22:47

6488) Häggström Magnus, 04:23:13

6492) Horn Martin, Lingbo Cykelteam, 04:23:19

6505) Persson Anders, 04:23:29

6512) Hård Tommy, 04:23:32

6574) Hansson Magnus, 04:24:11

6583) Zetterberg Rickard, 04:24:15

6584) Pändel Per, 04:24:16

6627) Karlsson Anders, 04:24:59

6635) Jarbelius Karl, Damasteel MTB Team, 04:25:04

6650) Johansson Ove, 04:25:19

6652) Buskenström Jonas, Bollnäs ck, 04:25:23

6654) Videbacke Rainer, 04:25:24

6680) Karlsson Jim, 04:25:44

6721) Eriksson Peter, 04:26:19

6744) Olsson Leon, 04:26:40

6787) Puonti Joel, 04:27:21

6805) Olsson Henrik, 04:27:36

6808) Olsson Jan Erik, 04:27:40

6844) Westby Mattias, 04:28:18

6883) Fjällvidd Magnus, 04:28:57

6889) Lind Per-Henrik, Sandvikens CK, 04:29:04

6903) Kring Johan, Opus Bilprovning för Njurfonden, 04:29:23

6960) Larsson Stefan, 04:30:20

7038) Rossi Leo, 04:31:34

7150) Danneskog Christer, 04:33:26

7155) Johansson Mats-Olof, 04:33:28

7197) Österbacka Timo, 04:34:02

7211) Hagström Bosse, Percykel.se, 04:34:17

7214) Andersson Christer, Ski-bike & Run SC, 04:34:21

7220) Eriksson Henrik, 04:34:29

7224) Engdahl Dan, 04:34:32

7258) Johansson Peter, Bollnäs CK, 04:35:17

7282) Strömgren Patrik, 04:35:43

7289) Strömgren Magnus, 04:35:48

7339) Hultin Erik, 04:36:41

7353) Åsberg Niklas, 04:37:01

7377) Häggström Michael, 04:37:27

7385) Lindblom Eric, 04:37:39

7387) Larsson Tobias, 04:37:40

7517) Häggström Andreas, 04:40:19

7533) Kallioniemi Sebastian, 04:40:35

7569) Östling Olle, 04:41:09

7573) Svärd Andreas, 04:41:19

7681) Jansson Björn, 04:43:45

7715) Hellström Martin, 04:44:18

7737) Olofsson Martin, 04:44:42

7784) Witt Per, 04:45:43

7791) Woxberg Max, 04:46:02

7820) Axelsson Björn, 04:46:47

7861) Skalberg Peter, 04:47:48

7916) Skogh Johan, 04:49:03

7918) Viktorsson Toni, 04:49:05

7921) Borgman Urban, 04:49:12

8027) Lans Kent, 04:51:46

8081) Janson Fredrik, 04:53:28

8120) Reijer Mikael, 04:54:31

8133) Eriksson Christer, 04:54:53

8176) Gabrielsen Håkan, CV17-H7DL-R5SH-F5YH, 04:56:08

8186) Relefors Börn, 04:56:18

8268) Agstam Anders, 04:58:24

8376) Hedin Jan, 05:02:12

8380) Hedlund-Hansson Johannes, 05:02:25

8399) Jonsson Hans-Erik, 05:03:10

8433) Olsson Patrik, 05:04:34

8489) Blixt Victor, 05:06:47

8509) Öberg Johan, 05:07:34

8581) Rosin Kim, 05:10:48

8659) Öhagen Pege, 05:14:26

8727) Meleri Edoardo (ITA), 05:17:31

8737) Hård Henrik, 05:17:54

8739) Pettersson David, 05:17:57

8768) Gullberg Ulf, 05:19:45

8865) Morell Jan-Erik, 05:25:52

8883) Sjöqvist Emil, 05:27:42

8899) Westerlund Per, 05:29:23

8965) Moberg Magnus, 05:34:23

8969) Gunnarsson Anders, 05:34:35

9045) Persson Henrik, 05:43:46

9058) Karlsten Mattias, 05:45:24

9117) Gunsth Patrik, 05:50:59

9179) Åstrand Viktor, 05:59:02

9182) Hansson Hans-Ove, 05:59:15

9199) Leander Thomas, 06:02:42

9200) Lövgren Arne, 06:03:15

9207) Jonsson Anders, 06:05:17

9256) Oskarsson Niklas, 06:19:52

9257) Forslund Dennis, 06:20:09

9350) Christiansson Viktor, 07:25:51.

Cykelvasan 90 (motion, damer): 1) Ödeen Sofia, 03:18:44

2) Sällström Elin, ICA Handlarnas IF, 03:18:45

3) Granberg Helen, 03:22:08

49) Östblom Johanna, 03:36:33

79) Holm Malin, 03:42:39

123) Danell Ingela, 03:49:42

139) Östlund Emma, 03:51:34

161) Ehrling Lena, 03:53:52

162) Sellfors - Forsling Pernilla, 03:53:57

197) Björstedt Elisabeth, 03:59:08

206) Svensson Cecilia, 04:00:0

217) Lindberg Tarja, 04:01:34

232) Lindberg Viveka, 04:04:11

252) Löfstrand Linnéa, Årsunda Idrottsförening, 04:06:38

262) Lindh Nina, 04:07:33, 292) Högblad Alexandra, 04:10:1

302) Högblad Helena, 04:10:54

315) Lindberg Pernilla, 04:12:27

323) Hildebrand Emelie, 04:13:16

401) Elfström Eva, 04:21:29

444) Berggren Anna, 04:24:49

463) Sved Anki, 04:26:38

464) Hjelm Cecilia, 04:26:40

468) Hellström Frida, Hudik Triathlon, 04:27:03

521) Nöjd Camilla, 04:31:46

604) Zachrisson-Södergran Anna-Lena, Hofors AIF, 04:38:05

625) Leanders Madleine, 04:40:37

653) Larsson Marie, Haif cykel, 04:43:35

660) Buskenström Linda, Bollnäs ck, 04:44:07

690) Sköld Sandra, 04:47:20

692) Backlund Helena, 04:47:32

697) Lusth Anna, Gävle CA, 04:47:43

719) Asph Camilla, Bollnäs CK, 04:49:34

734) Norling Camilla, 04:50:49

747) Hansson Monica, 04:51:54

819) Larsson Nickan, 04:58:25

918) Hellberg Marika, 05:10:49

982) Nordling Marie, 05:19:17

998) Karlsson Ann-Sofi, 05:21:02

1028) Morell Trolin Jessica, 05:25:53

1042) Alm Sandra, 05:27:21

1052) Gustavsson Johanna, Järbo IF, 05:28:21

1077) Björke Åsa, 05:33:41

1130) Revahl Jenny, 05:46:04

1167) Hernblom Mikaela, 05:55:19

1169) Olsson Erica, 05:55:23

1232) Hedberg Oskarsson Matilda, 06:19:52

1285) Christiansson Linnea, 07:25:53.

Cykelvasan Öppet Spår (herrar): 1) Hedbys Jonathan, Perbellum SS, 03:06:24

2) Persson Fredrik, 338 Småland/Ambulansen Ljungby, 03:09:42

3) Tegström Jonas, Orio IF, 03:12:42

18) Thomasson Patrik, Sandvikens CK, 03:24:28

23) Törnhult Danne, Umarasportsclub, 03:25:23

28) Rosen Niklas, Caverion, 03:26:58, 71) Lindberg Reine, 03:33:41, 76) Kapke Holger, Rembo IK, 03:34:25, 86) Jonare Andreas, 03:36:17, 90) Streit Mikael, 03:37:08, 96) Rossander Andreas, 03:38:00, 103) Henningsson Peter, Sandvikens Cykelklubb, 03:38:44, 120) Lundgren Conny, 03:40:48, 137) Lövgren Dan, Caverion, 03:42:32, 149) Dahlbom Bo, Högbo GIF, 03:43:46, 177) Eriksson Kjell, Gävle CA, 03:46:17, 185) Bergroth Simon, 03:46:34, 221) Nyström Viktor, 03:48:41, 236) Kröjs Joel, 03:49:59, 257) Larsson Viktor, Hedesunda IF, 03:51:09, 267) Söderholm Andreas, 03:51:49, 268) Johansson Ronnie, Trafikverkets Fritidsförening (TRVFF), 03:51:50, 269) Kristiansson Hans, 03:51:51, 289) Lundagårds Kenth, Team Alfta CK, 03:52:38, 296) Arnaryd Anders, Gävle CA, 03:52:54, 311) Andersson Thomas, 03:53:37, 331) Olsson Lars, 03:54:13, 332) Kvick Magnus, Alfta cykelklubb, 03:54:13, 338) Lindström Joakim, Umara, 03:54:27, 368) Wiklander Daniel, 03:56:17, 376) Åslund Per, 03:56:45, 381) Persson Lennart, 03:57:07, 397) Hedblom Peter, Ellevio Fritidsförening, 03:57:48, 403) Nordenfors Anders, 03:57:59, 405) Johansson Stefan, 03:58:01, 419) Vest Peter, 03:58:50, 453) Björk Olle, Ljusdals Cykelklubb, 04:00:07, 510) Bergström Anders, 04:03:04, 514) Englund Thomas, Bollnäs CK, 04:03:17, 537) Stjernström Peter, 04:04:37, 539) Andersson Tomas, 04:04:39, 547) Danielsson Oskar, 04:04:52, 560) Eriksson Mattias, 04:05:16, 593) Savela Jonas, Caverion, 04:06:35, 595) Olsson Kristoffer, 04:06:49, 685) Eriksson Erik, 04:09:37, 694) Östlund Martin, 04:09:50, 720) Lundgren Mathias, 04:10:30, 728) Bendrik Niclas, Gävle CA, 04:10:38, 762) Lindblom Peter, Alfta CK, 04:12:21, 766) Boström Tommy, 04:12:41, 788) Isaksson Niklas, 04:13:20, 792) Delin Jan, 04:13:24, 802) Streit Peter, 04:13:43, 832) Hjelte Olle, Handelsbanken IF, 04:14:52, 838) Björklund Johan, Hammarby Orientering, 04:15:08, 847) Ståhlberg Mats, ÅF kamratförening, 04:15:24, 855) Essell Tim, Caverion, 04:15:37, 933) Larsson Hans, Alfta CK, 04:18:31, 949) Hedman Jörgen, 04:18:55, 1004) Snar Christian, Vallsta SK, 04:20:49, 1024) Östlin Pelle, Team Alfta CK, 04:21:30, 1091) Bäcke Mikael, Gävle CA, 04:23:45, 1109) Andersson Stefan, 04:24:07, 1126) Arvidsson Magnus, 04:24:43, 1147) Sjöden Johan, 04:25:09, 1151) Landin Erik, Baconbikers, 04:25:18, 1166) Eriksson Kent, 04:25:48, 1265) Lundgren Ronald, 04:29:39, 1278) Blennå Mats, Wennberg & Blennå, 04:30:11, 1288) Widing Mats, 04:30:35, 1312) Aspelin Jakob, Caverion, 04:31:44, 1315) Andersson Christer, Årsunda if, 04:31:49, 1326) Hedlund Rickard, 04:32:06, 1331) Schröder Sonny, 04:32:18, 1365) Bladin Kenny, åshammars ik, 04:33:42, 1462) Andersson Per, Birota Scania, 04:36:44, 1540) Söderström Dick, 04:39:12, 1575) Pettersson Torbjörn, 04:40:45, 1617) Hultkrantz Lennart, 04:42:19, 1618) Nyholm Jens, 04:42:21, 1646) Sundberg Jerker, 04:43:05, 1689) Larsson Mats, Sandvikens cykelklubb, 04:44:22, 1697) Tångeryd Peter, Ok Hammaren, 04:44:41, 1744) Nilsson Johnny, Gävle Skidkamrater, 04:46:04, 1745) Skov Peter, 04:46:06, 1751) Jansson Håkan, 04:46:17, 1754) Hägg Lennart, Hofors Aif, 04:46:20, 1762) Kämpe Anders, DHL Freight AB, 04:46:27, 1763) Karlström Carl-Axel, Bollnäs CK, 04:46:28, 1775) Fagerström Johan, 04:46:44, 1804) Persson Ola, 04:47:53, 1812) Bergman Hans, 04:48:23, 1824) Nordgren Hans Erik, 04:48:47, 1826) Hinders Peter, 04:48:52, 1827) Mattsson Ulf, 04:48:52, ,1833) Andersson Tomas, Myra IF, 04:49:08, 1846) Snar Daniel, 04:49:45, 1850) Fernström John, 04:50:04, 1851) Pettersson Ola, 04:50:05, 1866) Bergner Staffan, 04:50:50, 1882) Hagelin Tomas, 04:51:45, 1945) Persson Tommy, Bollnäs CK, 04:53:38, 1965) Frisendahl Oscar, 04:54:27, 1972) Ahtinen Anders, BMFT & CA, 04:54:46, 1974) Jonsson Tony, 04:54:51, 1993) Stahl Robert, Kungsbergets Alpina, 04:55:33, 1994) Pettersson Kenneth, 04:55:33, 2025) Jansson Kevin, 04:56:49, 2074) Pettersén Stefan, 04:58:58, 2084) Skogh Roland, Årsunda if, 04:59:40, 2091) Jönsegård Torbjörn, 04:59:44, 2092) Olsson Göran, 04:59:47, 2107) Eriksson Ulf, 05:00:21, 2109) Zetterquist Tomas, 05:00:26, 2116) Wahlman Håkan, 05:00:42, 2127) Söderqvist Pär, 05:01:07, 2128) Andersson Per, Rejlers Idrottsförening, 05:01:08, 2143) Engman Johan, 05:01:56, 2145) Larsson Tony, 05:02:09, 2177) Setterberg Jan, 05:03:28, 2241) Wallerstöm Patrik, 05:07:40, 2291) Reldén Öjje, BMFT & ca, 05:10:28, 2297) Waxin Janne, Falu Rödfärg SK, 05:10:43, 2302) Axelsson Uffe, 05:10:58, 2348) Sedin Kenneth, 05:13:41, 2357) Jilmefors Mathias, KorsnäsKorpens Förening, 05:14:18, 2382) Persson Per, 05:15:45, 2405) Danielsson Mikael, 05:17:02, 2441) Flodin Lars, 05:18:39, 2463) Brant Thord, 05:19:52, 2481) Dellhem Tommy, 05:21:17, 2482) Jansson Michel, Hudiksvall, 05:21:18, 2498) Nordin Klas, 05:22:23, 2504) Larson Nisse, 05:22:42, 2520) Vikman Laurent, 05:23:32, 2532) Holmström Bertil, Gävle kommuns sportklubb, 05:24:10, 2568) Herbst Carl Johan, 05:26:47, 2569) Langerth Torbjorn, 05:26:48, 2602) Lindberg Daniel, 05:29:04, 2615) Sisell Erik, 05:30:17, 2621) Holmer Peter, 05:30:46, 2627) Edvardsson Nils-Gunnar, Årsunda Idrottsförening, 05:31:07, 2640) Stål André, 05:31:42, 2759) Sjöholm Elias, Gävle Cykelamatörer, 05:42:26, 2768) Bergquist Fredrik, 05:43:15, 2807) Sjöholm Ove, Gävle Cykelamatörer, 05:46:51, 2839) Nilsson Lars, Gammgubbens CK, 05:50:22, 2859) Melin Krister, 05:52:16, 2905) Bergroth Per Olov, 05:56:22, 2951) Granberg Lennart, Baggböle raceteam, 06:01:00, 2989) Nilsson Fredrik, Gävle CA, 06:05:24, 2997) Wahlgren Henrik, 06:07:06, 3021) Bergman Krister, 06:10:59, 3050) Ahtinen Johan, BMFT & CA, 06:16:35, 3060) Carlsson Per Olof, 06:18:53, 3087) Lindström Seved, 06:23:50, 3100) Nilsson Per, Lindefallets SK, 06:25:53, 3137) Pysander Stefan, 06:31:42, 3161) Fagerlund Björn, 06:36:38, 3162) Ståhl Tony, Järbo IF, 06:36:39, 3177) Johansson Åke, Gävle ca, 06:40:55, 3193) Hansson Peter, 06:48:06, 3211) Lindberg Per-Erik, 06:55:09, 3227) Philipssn Conny, 07:05:23, 3233) Jonsson Björn, 07:07:25.

Cykelvasan Öppet Spår (damer): 1) Wallin Johanna, IBM-klubben, 03:30:13, 2) Bertlin Johanna, 03:35:36, 3) Lundberg Mari-Louise, Fredrikshofs CK, 03:40:02, 18) Rosén Engström Marie, Axa sportsclub, 03:55:13, 74) Sydner Karolina, 04:16:15, 147) Eklöf Agneta, Lingbo IF Cykelteam, 04:32:26, 151) Uitto Katja, 04:33:33, 172) Häägg Franzen Karolina, 04:37:43, 229) Lindholm Sofia, 04:45:59, 265) Fernström ellinor, 04:50:03, 302) Stål Carina, 04:53:21, 308) Granath Rebecca, 04:54:28, 341) Hultin Johanna, 04:58:01, 345) Risberg Emelie, 04:58:34, 361) Eriksson Maja, 04:59:52, 397) Andersson Marie, 05:05:19, 431) Pehrsson Märtha, 05:11:03, 468) Byström Elin, 05:15:28, 469) Frykman Linda, Axa, 05:15:28, 471) Melander Malin, Friskis&Svettis Gävle, 05:15:33, 536) Langerth Ann, 05:26:46, 555) Söderkvist Ingela, 05:28:31, 573) Sisell Christine, 05:30:17, 617) Eriksson Malin, 05:36:31, 641) Grenedal Veronica, 05:40:16, 648) Wallin Mona, 05:40:42, 704) Karlström Lillemor, Bollnäs CK, 05:49:17, 732) Hansson Carina, 05:52:12, 759) Cavallin Mathilda, 05:55:23, 764) Sjödén Lena, 05:55:59, 808) Granberg Solveig, Baggböle raceteam, 06:03:15, 821) Israelsson Maria, Gävle CA, 06:05:24, 824) Söderström Lisa, 06:06:51, 825) Sjöberg Tina, Bajen, 06:06:52, 849) Hellström Marit, 06:11:07, 881) Swartling Maria, Kungsgården, 06:18:10, 904) Romin Hanna, 06:23:50, 918) Eriksson Lena, Lindefallets SK, 06:25:52, 922) Karlsson Emma, 06:26:35, 954) Pettersson Åsa, 06:33:14, 969) Sjöström Susanne, 06:36:34, 1010) Hansson Susanna, 06:48:07, 1012) Lindberg Ulla, 06:50:14, 1042) Svedlund Margareta, 07:05:24, 1046) Öhman Karin, 07:07:23.

Cykelvasan 45 (herrar): 1) Jäderberg Ola, 01:28:05, 2) Carlsson Mathias, 01:30:27, 3) Eriksson Fredric, Gävle CA, 01:32:14, 25) Westling Söderström Mikael, Gävle CA, 01:39:02, 59) Jansson Jonas, Gävle Energi AB, 01:44:36, 80) Angelryd Michael, Interlan Gefle AB, 01:46:50, 101) Mårtensson Peter, Interlan Gefle AB, 01:49:40, 110) Rydlinge Lars, Interlan Gefle AB, 01:50:26, 122) Häggblom Bror, Gävle CA, 01:51:33, 138) Löfgren Emil, Team familjefys, 01:52:49, 179) Carlsson Martin, Gnistan/Gävle Energi, 01:55:45, 183) Åberg Mathias, Interlan Gefle AB, 01:55:55, 196) Lundgren Bengt, AXA Sportsclub, 01:56:54, 205) Berggren Olof, IFK Gnarp, 01:57:20, 222) Arvin Johan, Interlan Gefle AB, 01:58:22, 235) Nilsson Jesper, Interlan Gefle AB, 01:58:49, 272) Löfgren Lars, Team familjefys, 02:00:16, 276) Jansson Mattias, Interlan Gefle AB, 02:00:34, 299) Bäckebjörk Albert, 02:01:29, 336) Källdin Johan, Interlan Gefle AB, 02:03:00, 342) Klasenius Magnus, 02:03:14, 346) Öhrling Oscar, Interlan Gefle AB, 02:03:35, 349) Wikholm Anders, Gävle CA, 02:03:45, 350) Wikholm Olle, Gävle CA, 02:03:45, 356) Andersson Fredrik, 02:03:55, 362) Wengelin Markus, Interlan Gefle AB, 02:04:16, 367) Öberg Roger, 02:04:41, 400) Forsberg Göran, 02:06:16, 423) Häggblom Stig, 02:07:11, 447) Grankvist Per, 02:08:19, 458) Jonsson Anders, Team familjefys, 02:08:46, 461) Forsberg Erik, 02:08:59, 481) Wängermark Inge, Interlan Gefle AB, 02:09:42, 494) Waller Anders, Ockelbo OK, 02:10:35, 495) Kukkola Marko, Gnistan, 02:10:36, 502) Olsson Leif, 02:10:49, 503) Johansson Jesper, 02:10:51, 507) Sundberg Joakim, 02:11:01, 521) Mill Kenneth, 02:12:06, 525) Jonsson Robert, 02:12:17, 529) Kjellgren Filip, 02:12:37, 536) Gilljam Magnus, 02:12:53, 545) Hertel Patrik, 02:13:34, 550) Nilsson Göran, Trogsta, 02:13:51, 563) Bichsel Ulrich, AXASc, 02:14:13, 564) Johansson Max, 02:14:14, 572) Johansson Leo, 02:14:29, 578) Kaar Daniel Hannibal, Interlan Gefle AB, 02:14:40, 588) Ivarsson Sören, 02:15:14, 614) Blom Tommy, 02:16:15, 627) Löf Karl, Interlan Gefle AB, 02:16:47, 638) Vengelin Oliver, 02:17:22, 643) Connysson Ulf, 02:17:33, 657) Brinnen Jan, 02:18:18, 667) Mattsson Gustav, 02:18:57, 680) Eriksson Anders, 02:19:56, 708) Westberg Kjell, Gnistan/ GEAB, 02:20:57, 717) Westh Anders, 02:21:29, 735) Olsson Anders, 02:22:03, 751) Greis Stefan, 02:22:56, 784) Johansson Jahn, 02:24:48, 806) Petersson Gunnar, Interlan Gefle AB, 02:25:55, 816) Suomela Christer, Interlan Gefle AB, 02:26:29, 871) Lundberg Anton, 02:29:22, 887) Franzén Mattias, 02:30:41, 895) Flintberg Lars, Friskis & Svettis Gävle, 02:31:30, 928) Mattsson Filip, Gävle, 02:33:37, 929) Mattsson Anders, Gävle, 02:33:38, 936) Blom Ingemar, 02:33:51, 1017) Nilsson Reine, Axa Sportklubb, 02:41:12, 1034) Klang Peter, 02:43:12, 1058) Andersson Linus, 02:45:43, 1093) Olsson Sven-Olov, 02:49:58, 1102) Andersson Michael, 02:50:56, 1105) Hedlund Mats, 02:51:41, 1106) Larsson Urban, 02:51:42, 1110) Hedberg Rolf, 02:52:25, 1154) Ammenberg Erik, 03:01:27, 1175) Bergman Per, 03:05:54, 1183) Andersson Oliver, 03:06:54, 1189) Adolfsson Alexander, Team Old Guys Rule, 03:08:52, 1250) Lennartsson Patrik, Edsbyns Sk-MTB, 03:30:11, 1283) Ljunggren Jacob, IK Rex, 04:25:26, 1284) Ljunggren Robert, IK Rex, 04:27:04, 1285) Linder Johan, Interlan Gefle AB, 04:31:25.

Cykelvasan 45 (damer): 1) Schumann Susi, Ren Kost, 01:34:38, 2) Bolstad Hilde, 01:40:42, 3) Nyberg Maria, Dala-Järna IK, 01:43:52, 11) Lilja Emma, OK Hammaren, 01:52:08, 12) Friberg Maja, 01:52:29, 29) Sahlberg Jonna, 01:57:02, 36) Löfgren Mia, Team Familjefys, 01:58:06, 37) Flintberg Therese, 01:58:07, 43) Ström Malin, 02:00:01, 45) Hellström Frida, Hudik Triathlon, 02:00:37, 49) Waern Johanna, Årsunda Idrottsförening, 02:01:20, 56) Eriksson Anki, CF Fricyklisterna, 02:02:30, 58) Grankvist Sara, Kungsgårdens SK, 02:02:45, 69) Sundqvist Eva, Bollnäs FIK, 02:03:31, 73) Nilsson sanna, Trogsta, 02:03:35, 74) Söderkvist Annika, 02:03:35, 76) Björkenstam Emma, 02:04:00, 102) Mill Lotta, 02:06:40, 145) Lundén Anneli, 02:10:43, 155) Gilljam Camilla, 02:11:18, 172) Hertel Karin, 02:13:35, 175) Blanck Eva, Interlan Gefle AB, 02:13:51, 197) Nilsson Emma, 02:15:30, 215) Englund Anita, 02:17:29, 225) Hasselgren Madelene, 02:18:13, 226) Brinnen Cecilia, 02:18:17, 228) Olsson Lisa, 02:18:23, 232) Arnaryd Carola, Hagaströms SK, 02:18:30, 263) Jonsson Malin, Team familjefys, 02:20:36, 266) Hansson Katarina, 02:20:48, 290) Bengtsson Anneli, Valbo AIF, 02:22:15, 301) Greis Ingela, 02:22:56, 310) Jabin Anna, 02:23:39, 316) Norlin Berg Anna, 02:23:58, 350) Lind Ella, 02:26:20, 379) Blom Emilia, 02:28:11, 384) Frykberg Kerstin, 02:28:19, 415) Fredin Julia, 02:30:43, 422) Flodman Malin, Årsunda IF, 02:31:41, 454) Hagström Anna, 02:33:46, 459) Jonsson Agneta, Fricyklisterna, 02:34:01, 494) Forsling Ida, 02:36:08, 547) Häggblom Jenny, 02:40:27, 569) Andersson Waller Mona, BrodyrBolaget, 02:42:27, 579) Hainsworth Anna Karin, 02:42:54, 600) Humling Charlotte, 02:44:35, 602) Boander Elin, 02:44:37, 611) Holm Carin, AXA Sports Club, 02:45:15, 622) Goude Ann-Sofie, 02:45:51, 627) Skog Sandra, Interlan Gefle AB, 02:46:38, 640) Andersson Emelie, 02:48:18, 641) Andersson Maria, 02:48:22, 651) Danneskog Ewa, 02:49:37, 652) Danneskog Gerda, 02:49:38, 658) Godin Långmo Mari, 02:50:01, 673) Johansson Linda, 02:52:07, 698) Ernlund Carina, 02:54:44, 720) Zetterström Jenny, 02:58:09, 723) Hedin Ulrika, Årsunda, 02:58:38, 728) Ågren Larsson Anna, 02:58:58, 729) Ågren Larsson Helena, 02:58:58, 730) Ågren Larsson Ida, 02:58:58, 742) Klang Maria, 03:00:26, 756) Jelk Caroline, 03:04:21, 779) Andersson Ann Sofie, 03:06:56, 790) Viktorsson Sabina, 03:08:16, 843) Ivarsson Annica, 03:16:09, 897) Hagström Ieva, 03:30:30, 906) Söderman Marianne, 03:36:15, 910) Åberg Frida, Interlan Gefle AB, 03:36:49, 911) Maltanski Linda, 03:36:59, 936) Eriksson Katarina, 04:13:01, 939) Ljunggren Christina, IK Rex, 04:27:01.

Cykelvasan 30 (motion, herrar): 1) Dahlin Daniel, Ski Bike Run, 01:02:27, 2) Rosencrantz Lars, Aktivitus SC, 01:03:41, 3) Johansson Nils, IK Hakarpspojkarna, 01:10:44, 28) Ek Magnus, 01:18:25 46) Jansson Mattias, 01:20:48, 48) Sandegård David, 01:21:12, 69) Videbacke Alexander, 01:24:01, 81) Videbacke Rainer, OK Hammaren, 01:24:26, 90) Persson Albin, Delsbo IF, 01:25:46, 91) Persson Lars, Delsbo IF, 01:25:46, 133) Broström Wincent, 01:27:51, 136) Zäll Urban, 01:28:37, 137) Lund Christer, 01:28:38, 150) Sved Nils, Näsvikens IK, 01:29:32, 157) Petrelius Sixten, 01:29:51, 176) Edefors Jonas, 01:31:32, 179) Noren Anders, Alfta, 01:31:42, 203) Andersson Hans, Bollnäs CK, 01:32:42, 204) Lindell Sebastian, Bollnäs CK, 01:32:42, 208) Jeppsson Alfred, 01:32:59, 213) Carlsson Lennarth, Valbo AIF, 01:33:26, 227) Skoglund Jonas, 01:33:54, 229) Nordgren Axel, 01:33:56, 251) Westberg Kristian, 01:34:49, 253) Westberg Dan, 01:34:59, 275) Partanen Sixten, 01:36:01, 314) Sundqvist Linus, 01:37:50, 321) Costa Nordvall Samuel, 01:38:08, 328) Eriksson Magnus, Järbo IF, 01:38:18, 329) Eriksson Erik, Järbo IF, 01:38:20, 331) Sjudin Hannes, Ok hammaren, 01:38:22, 355) Lilja Filip, OK Hammaren, 01:38:58, 359) Fagerström Edvin, Bollnäs CK, 01:39:07, 360) Fagerström Anders, 01:39:08, 366) Lundqvist Lars, Ockelbo SK, 01:39:22, 368) Wallin Marcus, Åshammars IK, 01:39:25, 393) Sävström Kjell, 01:40:45, 413) Danneskog Nils, Team Sky, 01:41:07, 416) Danneskog Anders, 01:41:13, 423) Haglind Hartman Carl, 01:41:21, 448) Wahlbeck Fredrik, 01:42:07, 487) Berglin Anton, Järbo IF, 01:43:28, 524) Buskenström Jonas, bollnäs CK, 01:45:02, 525) Hellström Wilmer, 01:45:02, 527) Buskenström Wiktor, Bollnäs CK, 01:45:04, 532) Pändel Edvin, 01:45:13, 533) Pändel Per, 01:45:14, 538) Zetterström Ville, 01:45:38, 539) Pettersson Stefan, 01:45:38, 575) Hansson Thomas, Storviks IF, 01:46:39, 586) Åsberg Lars, Bollnäs Cykelklubb, 01:46:57, 587) Engström Oliver, Axa sportsclub, 01:47:00, 597) Berg Tony, 01:47:22, 632) Wallin David, Åshammars IK, 01:48:29, 653) Furuström Joakim, bollnäs ck, 01:49:16, 655) Furuström John, bollnäs ck, 01:49:20, 675) Young Shing William, Bollnäs cykel klubb, 01:50:09, 680) Östling Max, Bollnäs cykelklubb, 01:50:27, 706) Olsson Stefan, Bollnäs CK, 01:51:19, 707) Olsson Viktor, Bollnäs CK, 01:51:20, 729) Landström Fredrik, 01:52:15, 748) Fredin Tommy, delsbo if, 01:52:59, 806) Strandberg Melvin, Bollnäs CK, 01:54:26, 810) Mårtensson Alvar, Bollnäs CK, 01:54:32, 812) Mårtensson Johan, Bollnäs CK, 01:54:34, 844) Flodin Anders, Bollnäs CK, 01:55:58, 845) Hedman Mikael, Sandvikens CK, 01:55:59, 911) Ekström Peter, Hedesunda, 01:58:17, 915) Ekström Wilgot, 01:58:21, 920) Eriksson Mikael, 01:58:28, 939) Gustavsson Bo, 01:59:01, 1004) Petrelius Uolevi, OK Hammaren, 02:02:02, 1062) Sundström Jörgen, 02:05:07, 1071) Larsson Jonas, 02:05:34, 1072) Larsson Hampus, 02:05:35, 1080) Hjelm Gunnar, 02:05:48, 1119) Hellström Krister, 02:08:14, 1124) Lindberg Tomas, 02:08:23, 1135) Samuelsson Mikael, 02:08:58, 1146) Andersson Ludvig, 02:09:28, 1256) Jelk Marius, Idre sK, 02:14:55, 1264) Jelk Fredrik, Idre SK, 02:15:26, 1266) Jelk Isidor, Idre SK, 02:15:30, 1268) Vastling Adam, 02:15:41, 1269) Vastling Marcus, 02:15:42, 1301) Olsson Bosse, 02:17:56, 1313) Hållen Ville, Östervåla If, 02:18:46, 1319) Hansson Manfred, Järbo IF, 02:19:22, 1370) Rotberger Malte, Bollnäs CK, 02:22:44, 1371) Rotberger Fredrik, Edsbyns SK-MTB, 02:22:45, 1402) Svadling Marcus, Hofors AIF, 02:24:31, 1407) Svadling Fredrik, Hofors AIF, 02:24:49, 1408) Svadling Tobias, Hofors AIF, 02:24:49, 1458) Revahl Vilme, 02:29:36, 1459) Revahl Andreas, 02:29:36, 1474) Jeppsson Magnus, 02:31:13, 1477) Wickström Marcus, 02:31:39, 1478) Englund Johan, 02:31:40, 1496) Westby Anton, 02:34:26, 1506) Domanders Elias, 02:35:27, 1525) Sahlin Bengt, 02:37:16, 1538) Jernqvist Salomon, Åshammars IK, 02:39:33, 1547) Kriga Leo, 02:40:14, 1548) Kriga Johan, 02:40:14, 1600) Sölveskog Nils Christer, 02:49:16, 1604) Abrahamsson Marcus, Åshammars IK, 02:49:29, 1609) Beiron Lukas, 02:49:57, 1611) Beiron Mathias, 02:50:37, 1621) Hållen Frasse, Östervåla if, 02:51:46, 1632) Emesten Thomas, Bollnäs cykleklubb, 02:55:12, 1633) Böhnke Eric, Bollnäs Cykelklubb, 02:55:13, 1635) Ekström Alfred, 02:55:35, 1657) Söderström Jonas, 03:00:42, 1678) Larsson Bo, Gävle Energi AB, 03:05:00.

Cykelvasan 30 (motion, damer): 1) Elofsson Ann, Mjölby CK, 01:10:11, 2) Skoglund Maria, Hässleholms CK, 01:16:24, 3) Rennermalm Jessica, Lima IF, 01:18:57, 6) Svadling Viktoria, Hofors AIF, 01:21:58, 15) Persson Hilma, Delsbo IF, 01:25:47, 38) Sandegård Stina, Valbo AIF, 01:29:24, 41) Petrelius Linda, 01:30:00, 45) Bergström Julia, Falu CK, 01:30:21, 73) Jeppsson Wulff Louise, 01:32:59, 78) Karlsson Mathilda, Valbo AIF, 01:33:27, 85) Ferner Rebecka, Gävle CA, 01:34:23, 86) Ferner Elisabeth, Gävle CA, 01:34:25, 118) Eriksson Emma, Järbo IF, 01:36:42, 120) Noren Ulrika, Alfta, 01:37:03, 131) Quinstedt Carolina, 01:38:12, 133) Haräng Erika, 01:38:22, 150) Gustavsson Ann, 01:39:21, 151) Lundqvist Sara, Ockelbo SK, 01:39:23, 181) Ivarsson Moa, 01:41:18, 205) Wahlbeck Anna, 01:42:07, 217) Persson Malin, Gnistan/GEAB, 01:42:50, 222) Book Partanen Cecilia, 01:43:09, 226) Persson Therese, Delsbo IF, 01:43:22, 230) Berglin Evakajsa, Järbo IF, 01:43:31, 246) Sandegård Susann, Valbo AIF, 01:44:33, 254) Holmgren Malin, 01:45:04, 286) Karlsson Ebba, Hofors AIF Cykel, 01:46:25, 287) Karlsson Linda, Hofors AIF Cykel, 01:46:26, 303) Åsberg Jill, Bollnäs Cykelklubb, 01:46:57, 305) Hansson Lena, Bollnäs CK, 01:47:04, 314) Westlund Brita, Hofors, 01:47:45, 349) Buskenström Linda, bollnäs ck, 01:49:45, 350) Buskenström Wilma, Bollnäs CK, 01:49:47, 359) Landström Ida, 01:50:15, 361) Eriksson Malin, Gävle Energi, 01:50:25, 425) Larsson Eva, 01:53:30, 426) Eriksson Anita, 01:53:31, 440) Johansson Annette, Årsunda if, 01:54:22, 447) Strandberg Sanna, Bollnäs CK, 01:54:42, 472) Flodin Annika, Bollnäs ck, 01:55:57, 473) Södergren Sofia, Sandvikens CK, 01:56:00, 475) Hedman Carla, Sandvikens CK, 01:56:00, 483) Bergström Christina, 01:56:28, 507) Asph Elin, Bollnäs CK, 01:57:46, 527) Eriksson Klara, 01:58:28, 534) Sundqvist Veronica, 01:58:48, 537) Gustavsson Ewa, 01:59:01, 559) Einarsson Clara, 01:59:45, 581) Einarsson Marie, 02:00:51, 635) SÖLVESKOG ANN CHRISTIN, 02:03:48, 655) Bergerståhl Anna, 02:05:08, 684) Jonsson Ing Britt, 02:06:25, 685) Delin Evelyn, 02:06:26, 691) Petrelius Eva, 02:06:52, 712) Hellström Smilla, 02:08:14, 718) Lindberg Pernilla, 02:08:22, 719) Lindberg Nea, 02:08:22, 737) Samuelsson Pia, 02:08:58, 788) Ekström Camilla, 02:11:12, 803) Melin Lotta, 02:11:52, 833) Jonsson Zarah, 02:14:05, 847) Löfvenmark Wallin Linda, Åshammars IK, 02:14:56, 867) Jansson Marie, 02:16:07, 869) Jansson Amanda, 02:16:09, 871) Schylander Alma, 02:16:14, 872) Schylander Boel, 02:16:14, 873) Enberg Anette, 02:16:15, 884) Nymans Sofie, 02:17:03, 895) Karlsson Lena, 02:17:51, 917) Hansson Anna-Lena, Järbo IF, 02:19:21, 918) Asph Hanna, Bollnäs CK, 02:19:23, 951) Alm Christina, CK Birrrgita, 02:22:04, 1066) Jeppsson Vera, 02:31:12, 1072) Wickström Norah, 02:31:38, 1073) Sköld Tova, 02:31:40, 1074) Wickström Linda, 02:31:42,1075) Wickström Nellie, 02:31:42, 1089) Sköld Melly, 02:33:28, 1090) Sköld Bodil, 02:33:28, 1104) Westby Ella, 02:34:28, 1117) Domanders Kristina, 02:35:28, 1131) Jonsson Lena, 02:37:18, 1160) Jernqvist Ann, Åshammars IK, 02:39:33, 1162) Kriga Lisa, 02:40:18, 1236) Abrahamsson Isabell, Åshammars IK, 02:49:28, 1252) Lunden Madeleine, Östervåla if, 02:51:47, 1324) Larsson Liva, 03:05:00, 1374) Gustavsson Greta, Järbo IF, 03:21:04, 1375) Gustavsson Johanna, Järbo IF, 03:21:04, 1378) Vastling Mia, 03:23:20, 1379) Vastling Johanna, 03:23:22.

Ungdomscykelvasan (herrar): 1) Lindqvist Viktor, Kolmården Mtb, 59:32, 2) Ernstsson Joel, Finspångs CA, 59:33, 3) Friis Melvin, Team Swesports, 59:33, 10) Berggren Hampus, OK Hammaren, 00:59:40, 25) Högberg William, OK Hammaren, 01:01:21, 36) Ekbom Simon, OK Hammaren, 01:03:53, 48) Funkquist Erik, Gävle CA, 01:05:30, 50) Sjöberg Hjalmar, 01:05:34, 60) Gisselman Truls, 01:08:04, 81) Palmberg Jonathan, OK Hammaren, 01:13:19, 83) Liljebjörn Elias, 01:13:21, 87) Bäcke Hugo, Gävle CA, 01:14:37, 115) Lilja Felix, OK Hammaren, 01:19:15, 151) Sandegård Tore, 01:33:02, 157) Norgren Joel, Hofors AIF, 01:37:12.

Ungdomscykelvasan (damer): 1) Palmberg Linn, OK Hammaren, 01:03:53, 2) Hylén Tilda, Falu CK, 01:05:37, 3) Petersson Moa, Mjölby CK, 01:05:42, 28) Petrelius, Ellen, OK Hammaren, 01:21:16, 31) Ekbom, Emma, OK Hammaren, 01:22:48, 41) Boström, Nora, Järbo IF, 01:30:00, 46) Bäckström, Tilde, 01:34:47, 47) Schönning, Ida, 01:34:48, 51) Boander, Emelie, 01:41:28.