Tryggt målvaktsspel gav Vetlanda SM-guldet efter straffrysare: "Helt ofattbart"

Det var två lag med erkänt stark defensiv som möttes i solgasset på Studenternas i finalhelgens första final. Trots det blev det en målrik första halvlek där Vetlanda tog ledningen tre gånger och var det lag som kändes tyngre i sina anfall – men som tre gånger fick se ett mycket effektivt Edsbyn kvittera tre gånger innan halvtidsvilan.

Under inledningen av den andra halvleken drog mörka moln in över Studenternas och snön yrde under några minuter och la sig som ett tunt täcke på isen som gjorde planen mer svårspelad. Även i andra var det Vetlanda som hade det mesta av spelet inledningsvis, även om Edsbyn nu lyckades etablera lite mer tryck än tidigare, och efter drygt sex minuter tog VBK ledningen för fjärde gången i matchen genom Jonathan Svensson som stod för ett snyggt solonummer när han snappade upp bollen på mitten, tog sig runt Edsbynförsvaret och sköt in ledningsmålet utifrån höger, 4–3.

Efter det såg Vetlanda ut att gå mot segern innan nerverna började spöka och Edsbyn tilläts ta över mer och mer av spelet innan Ted Hedell på tilläggstid plockade upp en studsande boll framför Vetlandamålvakten Vincent Trygg och slog in den så viktiga fjärde kvitteringen.

– Edsbyn blev starkare på slutet av matchen och när vi tappade ledningen en fjärde gång försökte jag att inte tänka på något annat än att ta de bollarna som kom och sa till mig själv i huvudet att "nu ska vi ta det här", säger Vincent Trygg.

Matchen gick till förlängning och väl där blev det mållöst, mycket tack vare storspel från både Trygg och Edsbynmålvakten Anton Svensson och det tvingade fram ett straffavgörande.

– Väl där gäller det bara att hålla sig så lugn som möjligt och inte tänka för mycket. Jag kan inte säga att straffar egentligen är min största styrka men idag bara fungerade det, konstaterar Vincent Trygg.

Och mycket riktigt. Trygg gjorde verkligen skäl för sitt namn i straffläggningen och såg till att Edsbyn inte fick in en enda boll bakom honom. När fyra straffomgångar var genomförda var det klart – Vetlanda tog P18-guldet och firandet visste inga gränser.

– Det är helt ofattbart. Den här känslan är inget jag kunde tänka mig innan säsongen även om det så klart var en målsättning att ta sig hit och ta ett guld. Jag kanske trodde på det någonstans innerst inne men det här är helt galet, säger en guldrusig Vincent Trygg som har svårt att få fram orden innan han ger sig in i omklädningsrummet på Studenternas för guldjubel.

MATCHFAKTA – P18-FINALEN POJKELITSERIEN

Edsbyn–Vetlanda 4–4 efter full tid, 4–6 efter straffar (3–3)

Mål: 0–1 (18) Albin Rehnholm, 1–1 (20) Bill Säfström, 1–2 (22) Jonatan Svensson (Albin Rehnholm), 2–2 (30) Arvid Kihlström (Ted Hedell), 2–3 (39) Albin Rehnholm (str.), 3–3 (44) Edvin Wigren, 3–4 (52) Jonathan Svensson, 4–4 (90+) Ted Hedell.

Hörnor: 5-18

Utvisningar: Edsbyn 4x10, Vetlanda 2x10

Publik: 479

Domare: Jacob Liljegren

