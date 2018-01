Sverige gruppsegrare – efter klar seger mot Ryssland i bandy-VM:s supermöte

► Bandypuls sänder VM i Chabarovsk – här är matcherna du ser hos oss

Sverige och Ryssland drabbade samman i en supermatch i bandy-VM – det som tippas bli ett kommande finalmöte.

Sverige kom till start utan Christoffer Edlund och Erik Pettersson som saknades på grund av ljumskproblem.

Men bara som en säkerhetsåtgärd.

– Jag räknar med att de är tillbaka på lördag, sa förbundskapten Svenne Olsson i vår livesändning.

Men andra kunde kliva fram i deras frånvaro. Det tog bara tre minuter när Daniel Berlin tog sig igenom och dunkade in ledningsmålet bakom Roman Chernykh. Fem minuter senare utökade Joakim Andersson efter att ha skurit in från höger och lagt in bollen fint. En drömstart av Sverige.

Samtidigt höll Sverige ett tätt packat centralt försvar, som gjorde det enkelt för Patrik Hedberg i målet.

– Han hade det tuffare på uppvärvmningen tror jag, sa vår expert Tobias "Zocke" Johnsson.

Men de blågula anfallen blev allt kortare och färre efterhand.

När sedan både Martin Johansson (för en rejäl propp) och David Pizzoni Elfving (för att ha tryckt ut Pavel Bulatov över sargen) visades ut hade Ryssland ett gyllene läge att knappa in. Efter en hörna var Alan Dzhusojev snabbt framme och stötte in bollen efter en period av rysk kontroll på matchen.

– Det blev en väckarklocka för ryssarna som klev framåt och började putta på. De hade mycket boll medan Sverige parkerade bussen. Jag tror Svenne Olsson är rätt nöjd med ledningen, sa "Zocke".

Andra halvlek började lika rungande som den första.

Direkt hamnade Maxim Ishkeldin fri efter att Jesper Eriksson tappat boll, gjorde inga misstag och kvitterade. Men repliken kom omgående då Adam Gilljam serverade Joakim Andersson, som fri rullade upp bollen till 3–2. Sedan följde ryska utvisningar och en kavalkad av svenska mål.

Matchens delikatess var 5–2 när David Pizzoni Elfving bröt sig fram på högerkanten och spelade snett inåt bakåt till Christoffer Fagerström som, bakom ryggen, styrde in bollen.

– En fantastisk prestation, först av Pizzoni som trycker sig runt och avslutet av Fagerström var av absolut världsklass, säger "Zocke".

Slutresultatet skrevs till slut till 6–3.

Sverige–Ryssland 6–3 (2–1)

Målen: 1–0 (5) Daniel Berlin (Johan Löfstedt), 2–0 (10) Joakim Andersson (Per Hellmyrs), 2–1 (29) Alan Dzhusojev, 2–2 (48) Maxim Ishkeldin, 3–2 (53) Joakim Andersson (Adam Gilljam), 4–2 (60, hörna) Martin Johansson (Erik Säfström), 5–2 (63) Christoffer Fagerström (David Pizzoni Elfving), 6–2 (69) Christoffer Fagerström (Adam Gilljam), 6–3 (90) Janis Befus (Maxim Ishkeldin).

Domare: Petri Kuusela, Finland.

Publik: 7520.

Utvisningar: Sverige 2x10 min, Ryssland 5x10.

Hörnor: 4–11.

