Nostalgin kommer att flöda när Rogsta kyrkokör firar 90-årsjubileum

Kamratskap, sångarglädje och sammanhållning. Det är vad som gjort att Rogsta kyrkokör i år kan fira sitt 90-årsjubileum. Kören har gått från 15 sångare vid starten, till dagens mäktiga 48 medlemmar.

Rogsta kyrkokörs historia tog sin början 1926, då en ung sjömanspräst, Sven Åkerblom, kom från Antwerpen till Rogsta.

Sven Åkerblom märkte snabbt att det fanns ett stort sångintresse i församlingen, och därför bjöd han in alla som var intresserade att sjunga i kör. 15 sångare hörsammade inbjudan, och den första advent för 90 år sedan hade Rogsta kyrkokör sitt första framträdande i kyrkan. Det var i samband med att Rogsta kyrka återinvigdes efter en restaurering.

Prästfrun Atta Åkerblom hade övat kören, men vid framträdandet i kyrkan var det kantorn, Carl Ahlner, som dirigerade.

Genom dessa 90 år har olika körledare bidragit med sitt kunnande till körens framgångar.

– Alla körledare ska ha en eloge för sitt arbete, säger Barbro Ryttlinger, som sjungit i kören i 58 år.

Faktum är att sopransolisten vid invigningen för 90 år sedan, var Brita Johansson, som senare skulle komma att bli Barbro Ryttlingers mamma. Och Per Sundin, som tog över som kantor och körledare 1963, blev så småningom Barbros pappa. Så man kan verkligen säga att Barbro har körsången i blodet.

Ska man nämna några av körledarna, så är Olle Söderberg en av dem. Han började leda kören 1931, och tjänstgjorde sedan i 30 år, till 1962, då han gick i pension.

1963 tog Per Sundin över som kantor och körledare och verkade som sådan fram till 1982 då Palle Lindström tog över arbetet. Palle, liksom Per Sundin, levde för kören. Palle komponerade många sånger till kören, och under jubileumskonserten kommer man att sjunga några av dessa.

Rogsta och Hälsingtuna församlingar gick samman år 1995, och i samband med sammanslagningen fick Gunilla Nygren en kantorstjänst i den sammanslagna församlingen, och Rogstas och Hälsingtunas kyrkokörer slogs samman till Hälsingtuna-Rogsta kyrkokör.

Sedan sju år tillbaka är det Maria Eng Hillbom som är körledare.

– Hon är verkligen en frisk fläkt, berömmer rutinerade Barbro Ryttlinger.

Jubileumskonserter ges av Hälsingtuna-Rogsta kyrkokör i Rogsta kyrka på söndag. Dagen till ära är kören förstärkt av operasångaren Mattias Olsson. Mattias var bassolist när kören gjorde Förklädd Gud för tre år sedan, och återvänder nu till 90-årsjubileet.