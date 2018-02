Minnesord Kjerstin och Fritz Röstlund

Kjerstin föddes i Uppsala den 14 oktober 1926 , som Kjerstin Linnea Larsson. Kjerstin var ensambarn och hennes mamma Gurli dog i TBC 1928. När Kjerstin var två år flyttade hon tillsammans med sin pappa Ivar till Brunnmyra, Bollnäs där farmor och farfar bodde.

Kjerstin gick i skolan på Häggesta och efter avslutad grundskola och folkhögskola fick Kjerstin arbete som kontorist på Mejeriföreningen i Säversta. Kjerstin som älskade blommor arbetade även på Hoffstens Blommor samt Mobackes Blommor som då hade butik på Stationsgatan. Under en period arbetade Kjerstin även som resesäljare på Reso. Under delar av 1950- och 1960-talet var Kjerstin hemma och skötte om familjen , en son och en dotter, samt naturligtvis hennes man Fritz.

Kjerstin var en person som alltid brydde sig om alla i sin omgivning, hon såg alltid det bästa i alla, hon visade alltid intresse för barn, barnbarn och barnbarnsbarn och hon ville alltid veta hur de hade det. Att ge var viktigare än att få.

Fritz Röstlund avled den 9 maj 2017.

Fritz föddes i Bollnäs den 29 maj 1925 och växte upp i Norrborn, Röste, som yngst av fem barn till Emma och Albin.

Fritz gick i skolan i Röste och efter avslutad grundskola, arbetade Fritz som springpojke på ett antal företag i Bollnäs. Tegelbruket i Norrborn var också en arbetsplats under en tid.

Efter att ha provat lite av varje utbildade sig Fritz till svarvare och arbetade då i både Eskilstuna och Orsa. Efter en tid blev det anställning på den anrika SJ-verkstaden. Det var Kjerstin och kärleken som drog hemma i Bollnäs.

Fritz stora intresse var konst och då framförallt lokala konstnärer. Några av favoriterna var Albert Blombergsson samt Fritjof Strandberg. Tillsammans med Sven Jäderström bildade Fritz Bollnäs Konstförening.

Under slutet av 1960- och hela 1970 talet arbetade Fritz som arbetsledare på Säversta industrin som sedermera blev Samhall.

När Fritz pensionerade sig 1985 kombinerades hans stora intresse för konst och antikviteter med att hjälpa till som auktionist vid anrika Auktionskammarn.

Torsdagskvällarna var under många år heliga, då fick Fritz använda sin kunskap att värdera konst och antikviteter. Under en tid drev också Fritz en ”hobbyverkstad” där han bland annat tillverkade parallelltvingar som bland annat såldes till Clas Ohlson i Insjön. Fritz var verkligen allas kompis och visade alltid intresse för stora som för små. Fritz såg alltid det intressanta i människor. Och var en fantastisk historieberättare. Historierna passade alltid in i sällskapet utan att de repeterades.

Den 24 oktober 1948 gifte sig Kjerstin och Fritz i Bollnäs kyrka.

Den första gemensamma bostaden blev Björkhamregatan 99 på Stallbacken i Bollnäs.

1951 påbörjades bygget av den efterlängtade sommarstugan ”Soltorp” i Voxsjön. Sommarstugan blev familjens träffpunkt och där vistades familjen alla somrar därefter.

Kjerstin och Fritz älskade verkligen när flera generationer kunde träffas och umgås. En höjdpunkt varje år var det traditionsenliga midsommarfirandet, där släkt och vänner samt barnens familjer och vänner träffades.

1969 färdigställdes bygget av Kjerstins och Fritz dröm, ett eget bostadshus i timmer som härstammade från både Norrborn och Edstuga.

Fritz skötte bygget och Kjerstin servade som både hantlangare och matleverantör. Inflyttningen blev i december 1969 och därefter firades bland annat många jular då det helst skulle vara fullt hus med mycket mat och glädje.

Kjerstins och Fritz omtanke om oss alla i deras närhet var fantastisk – alla var välkomna.

Kjerstin och Fritz bestämde att deras gemensamma dröm, ett eget hus, som de själva byggt, var den plats de skulle leva i, resten av livet. Och så blev det .

Saknaden är stor efter mamma Kjerstin och pappa Fritz.

Kristina Nilsson och Anders Röstlund med familjer