Minnesord, Ann-Britt Bergshem

Hon var född och uppvuxen i Södra Veckebo, Färila. Familjen bestod av föräldrarna och en äldre broder. Efter att ha gått i skola i Södra och Norra Veckebo fortsatte hon i realskolan i Ljusdal där examen togs 1944.

I unga år arbetade hon i affärer i Färila. Efter det att hon flyttat till Ljusdal hade hon olika administrativa tjänster, som på pastorsexpeditionen i Ljusdals församling, på skogsföretaget GHS och på gymnasieskolan i Ljusdal där hon var till pensioneringen.

Hon träffade under 1940-talet Per Persson, bördig från Kallmyr, Ljusdal. De gifte sig 1951 och tillsammans med släktingar bytte de efternamn till Bergshem. Makarna fick två söner, Torbjörn och Göran. Maken Per gick bort 2005.

Under slutet av 1960-talet byggdes en villa i Ljusdal vilken därefter kom att bli den permanenta bostaden. Där bodde hon till sin bortgång.

En av hennes begåvningar var språk. Som ung skrev hon lyrik och blev även publicerad. Under tiden som anställd på gymnasieskolan läste hon in gymnasiekurserna i svenska, tyska och historia. Efter pensioneringen läste hon tyska på högskolenivå och undervisade också i detta ämne.

Hon var mycket musikalisk och var under många år med i Ljusdals kyrkokör. Som följd av hennes trädgårdsintresse engagerade hon sig i Ljusdals trädgårdsodlarförening där hon också var sekreterare. Hon var väl insatt i samhällsfrågor och hade stor behållning av kultur.

Hon var plikttrogen vilket bland annat visade sig i skötseln av föräldrahemmet i Södra Veckebo och makens föräldrahem i Kallmyr.

Omsorgen om den egna familjen var dock det som låg henne varmast om hjärtat och på äldre dagar gav barnbarnen henne stor glädje. Vid sin bortgång sörjs hon av barnen Torbjörn och Göran med familj samt övrig släkt och vänner.

Sönerna Torbjörn och Göran