Kramen av Annie Lennox blir ett minne för livet

I förra veckan delades årets Polarpris ut och till den efterföljande banketten hade Johan Mörk fått jobb som "orkesterkoordinator och kapellmästarens högra hand". Under fyra dagar jobbade han med både svenska och internationella storstjärnor.

– Det var ju fantastiskt, på ett sätt som man inte kunnat ana innan, säger Johan. Så många möten och händelser som var för sig varit helt fantastiska.

Han syftar dels på själva jobbet. Till exempel med det stora slutnumret där Petra Marklund och Nisse Landgren tillsammans med en gospelkör sjunger Stings låt If I ever lose my faith in you.

Eller när han faktiskt fick bära jazzvirtuosen Esperanza Spaldings bas upp på scenen och innan dess sett till att den var ordentligt stämd och preparerad.

– Hon var jättebra. En arbetarklasstjej från New York, så där fanns inga divalater alls, säger Johan.

Som en bonus kom alla möten med folk ur den svenska musikeliten, fantastiska musiker och namn som melodifestivalsgeneralen Christer Björkman och journalisten Per Sinding Larsen.

Fick du träffa de båda pristagarna, Sting och Wayne Shorter?

– Ja, jag fick säga hej till dem men vi hann aldrig riktigt prata.

Superstjärnan Annie Lennox var hemlig gäst under banketten. Och hon ville verkligen att det skulle vara hemligt, bara ett litet antal var utvalda att få repetera med henne. Johan var en av dem.

– Hon skulle sjunga en av Stings låtar, Fragile, riktad direkt till honom. Under repetitionen fick jag gå och sätta mig i Stings stol, så hon sjöng den direkt till mig.

Mötet med Annie Lennox blev en upplevelse för Johan.

– Jag behandlade henne nog som vilken musiker som helst och det tror jag att hon uppskattade. Efteråt gick hon speciellt ut till mig och gav mig en varm kram och ett tack. Det tar jag med mig som ett extra starkt minne.

Nu tar Johan ledigt i några dagar och firar midsommar i stugan uppe i Hälsingland. Men redan nästa vecka väntar jobb som kapellmästare för Wiraspelen i Wira bruk i Roslagen.

– Vi börjar repetera på måndag. Så jag har faktiskt med mig pärmen upp till stugan för att kunna läsa på lite.