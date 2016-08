Fotbollsspelaren och gräsexperten Helge: "Jag har lagt Råsundas gräsmatta"

– Här vinner vi över Älvsborg med 1-0 och det är jag som gör målet, skrattar Helge Karlsson och pekar ut sig själv på ett gammalt fotografi, där han är i full gång med att sparka bollen in i mål.

Fotbollen har alltid varit viktig för Helge, som grabb cyklade han flera mil för att vara med på träningar och matcher med Näshults IF.

Hemma på gården i Åseda, Småland, är han uppvuxen. Där hjälpte han sina föräldrar som hade jordbruk, jobbade i skogen och hos bönder runt i kring.

– Jag jobbade hos bönderna för 1 krona om dagen, man fick god mat och man lärde sig så mycket. Sen har jag jobbat på glasbruk, mejeri och mycket mer. Ja jag har gjort allt, lärt mig allt. Det finns ingenting som är omöjligt och det är helt fantastiskt.

När Helge slutade i Näshults IF gick han vidare för att spela med Myresjö IF och Vetlanda FF, innan han värvades till Husqvarna IF år 1952.

Den tid Helge inte spenderade på planen arbetade han på Husqvarna vapen tills att en allvarlig ledbandsskada i knäet ledde till ett abrupt slut för fotbollsspelandet, och Helge bestämde sig för att flytta upp till Stockholm där han började arbeta på Pressbyrån.

Men även om knäet var skadat kunde inte Helge låta bli fotbollen. Han började spela korpfotboll med arbetskamraterna, mest för skojs skull. I en match mellan Pressbyrån Stockholm och Pressbyrån Göteborg, vann de.

– Det roliga var att Stockholm aldrig hade slagit Göteborg tidigare, och jag gjorde alla fem målen, berättar Helge med ett leende på läpparna.

På läktaren satt Hammarbys Sten "Stabben" Ahlner och AIK:s ledare Henry "Garvis" Carlsson som båda fattade intresse för Helge, men "Garvis" var den som lyckades övertala Helge om att börja spela i hans lag.

– Att jag skulle värvas till Garvis Carlsson i AIK trodde jag ju aldrig. Det var det roligaste jag har varit med om, att få spela fotboll i AIK. Jag spelade en allsvensk match, men jag har spelat både i B- och C-laget också.

När Helge väl hade fått upp farten på planen gjorde hans längd och tyngd honom svårstoppad. Han var duktig med huvudet, hade ett bra skott och sprang ibland ned sina motståndare.

Helge stormtrivdes med att spela i AIK men efter några år lämnade han laget för Råsundas IS. Samtidigt fick han jobb i Solna kommun där han skötte om kommunens fotbollsplaner och isbanor. Det var starten för en lång och populär tid som gräsvårdare och expert, med en teknik som var ny för svenskarna.

– Jag jobbade på gamla kommunala i Solna och nere i källaren stod det en maskin, men det var ingen som använde den. Så jag tog ut den och frågade vad den var till för och de svarade att den var till för att skära gräsmattor med. Så jag åkte ut och började skära. Man skar upp så att själva gräsroten kom med. Sedan la man nytt, redan odlat gräs på sand, jord och näring så att det växte ner och fick långa och starka rötter. Amerikanarna var ju fantastiska på det där.

Helge tar fram ett tidningsurklipp och på bild ses en ung Helge Karlsson i full färd med att rulla ut gräs.

– Här lyfter jag gamla Råsunda. Jag har lagt Råsunda med färdig gräsmatta som jag hade odlat själv på en stor åker ute i Vallentuna. Det var tio killar som hjälpte mig och det tog tio dagar, på en månad var den spelklar. Det var på 50-talet och då var jag först med att lägga nytt gräs på det här sättet, sen kom det ju i gång överallt, till och med på tomter.

83 000 delar gräsmatta fraktades från Vallentuna till Råsunda och rullades ut.

"Lennart Backman skall inte längre behöva snubbla eller känna det som om han kutar i en berg- och dalbana när han rusar fram längs långsidorna på Råsundas fotbollsplan. Händer det ändå att AIK:s och landslagets ytter står på öronen skall han i varje fall inte mer kunna skylla på underlaget: Råsundamattan görs de här dagarna jäms som en nypolerad is. Och grön skall den också bli! Hela planen.", skrev Expressen onsdagen den 3 juli 1963.

Efter uppvärmning och i pauserna under matcherna var det Helge som på Råsunda kom in på planen för att rätta till tovorna, medan publiken skanderade "Helge, Helge, Helge".

Helge lade även nytt gräs på Stockholm stadion.

– Det var genom Gösta Nilsson som jag kom in på det, den farbrodern var underbar. Han var en gammal ismakare. Han la is i Cortina där hastighetsåkarna, däribland Sigge Eriksson, gjorde upp om medaljer. Jag fick lära mig massvis av honom.

Gösta Nilsson gjorde sig känd som en av världens främsta ismakare som under många år skötte Stockholms idrottsplatser, enligt ett tidningsurklipp från Expressen.

Några år in i yrket började Helge simultant arbeta för Svenska Fotbollsförbundet där han åkte runt för att besiktiga gräsplaner.

I tidningsurklipp som Helge sparat kan man läsa om han och hans arbete för fotbollsplaner i Sverige. Bland annat för Råsunda, Glysisvallen men också när han var i Sundsvall och besiktigade IP arenas gräsmatta inför premiärmatchen år 1974.

"Svenska fotbollsförbundets expert, Helge Karlsson, kollar gräsrötternas längd i IP.", skrev Sundsvalls tidning.

Under 13 år vårdade Helge Råsunda, innan han 1977 tog med sig sina kunskaper om gräs till Hudiksvall där han börja arbeta på Glysisvallen.

– Jag gjorde i ordning så att de fick gräsodlingar här också, så att jag kunde byta ut gräsmattan i målområdena för där blir det ju förstört efter en 7-8 matcher. Jag lärde kommunen allt jag kunde om det.

Efter pensionen år 1996 blev det annat fokus för Helge, även om det fortfarande handlade om runda ting så hade fotbollarna bytts ut mot blåbär, när Helge blev känd som blåbärskungen.

– Jag har plockat flera ton blåbär och lingon. Jag kunde inte låta bli det blev som en sjukdom, genom att det fanns så mycket och var så lätt.

Den 20 juli fyllde Helge 85 år. Hans knä trilskas och efter en tid i rullstol är han åter uppe på benen igen. Men fotboll och blåbärsplockning är lagt på hyllan. Nu njuter han av minnena.

– Jag har haft det så bra, jag har haft ett riktigt roligt liv och varit med om mycket, säger han med ett brett och fridsamt leende på läpparna.