100-åring som aldrig ångrat sitt yrkesval

Åke föddes den 1 mars 1918 i Korsnäs. 1923 flyttade familjen, som då utökats med en dotter, till Kallhäll där pappa Albert fått jobb hos Bolinders.

Åke har i dagboksform berättat om en fin och ljus barndom där minnena är som starkast av sommarloven, med bad och sol på de olika badbergen och utflykter tillsammans med familjen till Lindholmen, som finns i Mälaren. Dit tog man sig med pappa Alberts motorbåt.

Åke har alltid varit intresserad av fotografering och han skaffade sin första kamera då han var tolv år gammal genom att sälja veckotidningar. Snabbt lärde hans sig att framkalla film och kopiera kort och därför finns många fotografier från hans uppväxt bevarade. Han byggde också i tidiga tonåren en egen förstoringsapparat. Den använde han fortfarande in på 1990-talet.

Musik är och har varit ett annat intresse. Vid tolv års ålder fick Åke en fiol, men först vid 18 års ålder väcktes intresset för fiolen, och då även för mandolin. Med ett absolut gehör har han spelat på de bägge instrumenten, men det är endast familjen som haft nöjet att lyssna på hans musicerande.

Vid knappt 15 års ålder började Åke att arbeta, även han vid Bolinders. Ungdomstiden handlade, förutom om arbete och att umgås med vänner, om aktiviteter såsom cykling och brottning. Han var även aktiv i SSU-klubben i Kallhäll, bland annat som styrelsemedlem. Ett par somrar ägnade han sin semester åt långa cykelturer, väl dokumenterade med fotografier och dagboksanteckningar. Som längst till Åre, tur och retur.

Under pågående krig ute i Europa blev Åke våren 1939 inkallad till värnplikt, först till Karlsborg och därefter till Helsingborg. Han har berättat hur han såg tyska, men även danska och engelska plan, patrullera luftrummet, och att han nästan dagligen kunde läsa om båtar som gått på minor som tyskarna lagt ut i sundet.

Från mars 1940 tog han anställning inom försvaret, ”över stat” som det då hette, och placeringen blev snart Sundsvall där han bland annat var med och byggde en ny förläggning på Åstön. 1941 blev han antagen till furirskola och fick där teoretisk utbildning som kom att öppna möjligheter för framtiden.

Under tiden i Sundsvall kom Åke nämligen underfund om att han inte ville fortsätta på den militära banan. Han hade där kommit i kontakt med en man vid namn Karl Broquist som arbetade som chaufför hos Sundsvallsbolagen (SCA), och deras samtal resulterade i tankar på ett arbete inom skogen. Redan under sin uppväxt hade Åke känt ett intresse för skog och natur och han började nu på allvar att fundera på en framtida skoglig yrkesbana. För att bli antagen till skogsskolan måste han dock ha flera års skoglig praktik, vilket Broquist hjälpte till att ordna hos Sundsvallsbolagen. Åke begärde därmed, samtidigt som han konstituerades till furir, avsked från det militära.

Praktiktiden pågick under åren 1942–1947, och under tiden läste Åke kurser via brevskolan NKI för att förbättra sina teoretiska kunskaper. Praktiken bestod av såväl arbete i fält som uppdrag för Statens Skogsforskningsinstitut. Han hann även med en utbildning vid Statens kolarskola i Skinnskatteberg. Kunskaper han hade nytta av så sent som på 1990-talet då han hjälpte till med bygget av en kolmila i Hög.

Hösten 1947 nådde Åke så äntligen sitt mål och påbörjade en utbildning vid Skogsskolan i Bispgården. Kort därefter träffade han sin blivande hustru Gudrun, som då var inställd på att utbilda sig till folkskollärare.

I oktober 1948 var Åkes utbildning slutförd och med sin efterlängtade skogliga examen började han att arbeta hos Sundsvallsbolagen. Redan i maj 1949 gick han dock vidare till en tjänst som kronojägare vid Domänverket, och kom därefter att under några år arbeta vid olika orter i norra Sverige, innan han övergick till anställning hos Skogsvårdsstyrelsen.

Midsommar 1950 gifte sig Gudrun och Åke och familjen, som så småningom kom att bestå av sex personer, kom att fram till 1968 bo på några orter i Västernorrlands län: Järkvissle, Rossön och Backe.

Under tiden i Rossön och Backe var Åke medlem i Fjällsjö Lions Club. Där var han mycket aktiv och var såväl president som zonordförande och vice distriktsguvernör. Han är fortfarande medlem i Lions Club i Hudiksvall. I Backe var han också en tid förordnad som hemvärnschef.

Mycket av livet handlade annars, förutom arbetet, om aktiviteter med familjen och det finns många fina minnen av skid- och naturutflykter, bilsemestrar samt samvaro med släkt och vänner.

Hösten 1967 fick Åke en ordinarie tjänst som länsskogvaktare i Hudiksvalls distrikt och hela familjen flyttade 1968 till den då nybyggda villan på Sandvalla.

På 1970-talet väcktes intresset för utlandsresor, och tillsammans med Gudrun har det blivit många rundresor med inriktning på kultur och historia, men så småningom även sol- och badresor.

Släktforskning blev ett annat stort intresse efter pensioneringen. Extra rolig blev upptäckten av att många av Åkes förfäder, från början av 1700-talet fram till mitten av 1800-talet, bott i Hudiksvall. Gudrun och Åke har gjort ett imponerande arbete med att hitta gamla fotografier, prata med äldre släktingar samt söka information i olika arkiv. Resultatet av deras forskning finns väl dokumenterad – och den är även satt i sitt historiska perspektiv – i bokform. Lika väl dokumenterad är deras respektive uppväxt och deras liv tillsammans.

1991 förverkligades en gammal idé om sommarstuga, först i Hårte, men från 1996 har somrarna tillbringats i Dressviken.

Åke arbetade ända fram till sin pensionering 1982 hos Skogsvårdsstyrelsen, vilket han trivdes mycket bra med. Han har många gånger sagt att fick han möjlighet att leva om sitt liv skulle han välja samma yrke igen.

I dag bor Åke och Gudrun i en lägenhet i centrala Hudiksvall , och med hjälp av hemtjänsten och korttidsboendet på Ingsta, fungerar livet bra. Benen bär inte längre, men han tycker ändå att han har ett gott liv.

Tecknat av dottern Eva