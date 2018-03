Legendarisk tidningstecknare från Hälsingland har avlidit

Sven Rydén var född och uppvuxen i Bollnäs men hade sina rötter i Vängsbo, Ovanåker. Han briljerade inte med sin teckningskonst under skolåren, men efter utbildning på Beckmans reklamskola i Stockholm under åren 1946–1948 och arbete på Ljusnan, kom han till Svenska Dagbladet, där han under närmare 40 år blev känd som Svenska Dagbladets egen Rembrandt.

När Sven Rydén kom till Svenska Dagbladet 1951 var tidningstecknandet en viktig del av tidningen. Till skillnad från dagens snabba, digitala teknik, var fotografering på 1950-talet en betydligt mer omständligt procedur.

Med sin snabba penna kunde Sven Rydén fånga människor och miljöer med samma detaljrikedom som vilket fotografi som helst.

I Svenska Dagbladets minnesord över Sven Rydén står det att hans förmåga att fånga miljöer går till historien. Även om en rättegång hölls bakom stängda dörrar, räckte det med en kort glimt för att han skulle fånga människorna i rättegångssalen, i detalj. Bland annat skildrade han Palmerättegången 1989, året innan han pensionerades.

1990 instiftades Sven Rydénfonden, en fond var uppgift är att stimulera intresset för tidningstecknandet som genre och konstart, både hos utövarna och hos arbetsgivarna.

Förutom tecknandet på Svenska Dagbladet verkade Sven Rydén som konstnär. Han målade helst akvareller, gärna i starka färger, och motiven hämtade han främst från Öresund eller från sin forna hembygd i Hälsingland.

Hans teckningar visades på Waldemarsudde 1979, och under 1990-talet fanns hans verk till beskådan i konsthallar i bland annat Örnsköldsvik och Skellefteå.

1968 fick Sven Rydén Solnas kulturpris, och år 2006 Bollnäs kulturpris.

1996 gav han tillsammans med Bo Grandien ut boken Näsan först, som innehåller ett stort urval av hans teckningar. Titeln syftar på att han alltid börjar sina personporträtt med att teckna näsan.

Sven Rydén finns representerad på Nationalmuseum, Statens porträttsamling på Gripsholm. H M Konungens samlingar, Bollnäs museum, Hälsinglands museum, Östergötlands museum, Tessininstitutet i Paris. Helsingborgs museum och Solna stads samlingar.

Han släppte aldrig kontakten med Hälsingland, tillsammans med hustrun Aina hade han fritidshus i Ämnebo, Edsbyn, men makarna var bosatta i Solna. Det var i Solna han avled den 16 mars, på sin 93-årsdag.

Närmast anhöriga är hustrun Aina, samt barnen Jerker och Kristina med familjer.