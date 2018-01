Dödsfall Arne Östergårds

Arne Östergårds, Vängsbo har avlidit i en ålder av 83 år.

Han var född och uppvuxen i Vängsbo och var sin hembygd trogen hela sitt liv. Det var också hemma han trivdes bäst.

Arne Östergårds var yngst i en syskonskara på tio syskon. Som liten var han mycket med sin farfar Vika-Pellas Janne.

Farfar lärde sin sonson att spå väder i abborrfenor med mera och det var också farfar som fick Arne att bli intresserad av bygdens historia och gamla saker. Arne hade i vuxen ålder en stor samling av pinglor och bjällerkransar.

Arne Östergårds stora intressen i livet var jakt, sina jämthundar, skog och mark och kultur. Han skötte även sin egen skog. Han var under många år engagerad i Ovanåkers hembygdsförening och var medlem i dess museikommitté. Han jobbade inför, under och efter Persmässan och under Volasdan visade han slagtröskning.

Arne och Doris Östergårds övertog även ansvaret för den populära skäktkvällen i Vängsbo under tio år. I byn odlade man även det lin som skäktades.

Hemma i Vängsbo lät han även bygga en skogskoja, så som den kunde se ut förr i tiden. Skogskojan blev ett populärt utflyktsmål bland annat för förskolebarn.

Arne och Doris Östergårds gifte sig i Ovanåkers kyrka 1964 och 1971 fick de dottern Berit.

Arne Östergårds jobbade under större delen av sitt liv som skogsarbetare, sista åren för Stora Enso. Han har även jobbat för Östanåsågen som lastbilschaufför och vid Träförädlingen i Edsbyn.

Sin militärtjänstgöring gjorde han i Stockholm, där han skötte om skjutbanan på Järvafältet.

För sex år sedan kom Arne Östergårds till Gyllengården i Edsbyn. Då var han änkeman sedan 2005. Det blev en stor omställning för honom som var van att sköta allt själv som vedeldning och snöröjning.

Han hade dock kvar sin humor och sade att han numera bodde på hotell.

Närmast anhöriga är dottern, svärson och två barnbarn.