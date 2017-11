Begravning Ulla Maria Svensson

I Hudiksvalls kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ulla Maria Svensson.

Som inledningsmusik spelade kantor Richard Saur Love me tender av G R Poulton/W W Fosdick.

Solist Marlene Dellenfröjdh sjöng Där rosor aldrig dör av J Osborn/J C Miller/E Osborn/D Bergagård.

Officiant var komminister Jim Lagerlöf som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:1–3.

Under avskedstagandet spelade kantor Time to say goodbye av F Sartori.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i S:t Jakobsgården.