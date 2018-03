Begravning Svea Bergh

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Svea Bergh.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Moonlight serenade av G Miller.

Solist Helén Tanzborn sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell.

Officiant var komminister Jim Lagerlöf som i griftetalet utgick från orden i Höga visan.

Under avskedet spelades Someone to watch over me av G Gershwin.

Solisten återkom med Strangers in the night av B Kempfert/C Singelton/E Snyder.

Som avslutning spelade kantorn I´ll be seeing you av S Fain.

Minnesstund hölls i S:t Jakobsgården.