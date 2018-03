Begravning Stefan Kring

På Kvarnen kyrka hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Stefan Kring.

Före akten spelades samlingsmusik, och som inledning spelades Lily of the valley med Queen.

Borgerlig officiant var Hans Ringshamre som höll ett personligt minnestal och läste valda dikter.

Vidare spelades Läppar som honung med Stefan Andersson, Who wants to live forever med Queen och Full för kärlekens skull med Eldkvarn

Som avslutning spelades No one but you med Queen

En vacker blomstergärd omramade kistan.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnestund hölls på Best Western hotell.

Blommor märktes bland annat från Plåtteknik och Takteknik, Wixner och Rödin Entreprenad och Koneo.