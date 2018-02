Begravning Simon Molarin

I Kårböle kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Simon Molarin, Kårböle, som avlidit i en ålder av 22 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Kyrklåt från Kårböle av E N Nilsson.

Solist Anders Kollin sjöng Utan dina andetag av Kent till eget ackompanjemang.

Officiant var församlingsherde Mattias Haglund som i sin inledning pratade personligt om Simon.

Gemensamt sjöngs sedan psalm 799.

I griftetalet citerades bibelorden från Lukas 20:38.

Solisten sjöng och spelade Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Efter begravningsbön och Fader vår sjöngs psalm 847 gemensamt.

Solisten sjöng och spelade Simple man av Lynyrd Skynyrd och som avslutningsmusik spelade kantorn My heart will go on av J Horner och W Jennings.

Efter begravningen hölls minnesstund i hemmet i kretsen av de närmaste.

En minnesceremoni hölls efter begravningen för Simons rika umgängeskrets där 103 vänner hedrade Simon för ett sista farväl.

Kistan omgärdades av en stor och vacker blomstergärd.