I sockenstugan, Arbrå, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Roy Emanuelsson, Arbrå.

Som inledningsmusik spelade musiker Atie Bernet Air av J S Bach.

Officiant var komminister Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 8:4–6, samt Lukas 20:38.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 304.

Som avslutning spelade musikern All of me av C Basie.

Minnesstund hölls i sockenstugan.