I Idenors kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Per Carlsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Richard Saur Here comes the sun av G Harrison.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 139.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i hemmet.