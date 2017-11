Begravning Ola Edvardsson

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ola Edvardsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Richard Saur, orgel, och Martin Berger, saxofon, Koppången av P Moraeus.

Officiant var komminister Jim Lagerlöf som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 107:35–36, samt Upp. 21:1–2.

Solist Reimond Dempwolf sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Under avskedet spelade Richard Saur, orgel, och Martin Berger, saxofon, My way av J Revaux/C Francois, samt som avslutning Amazing grace.

Minnesstund hölls på S:t Jakobsgården.