Begravning Mikael Eriksson

I Hanebo kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Mikael Eriksson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Elisabeth Persson A whiter shade of pale av G Brooker/K Reid/M Fisher.

Därefter spelades If tomorrow never comes med Elvis Presley.

Officiant var församlingsherde Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord och sjöng begravningsbönen.

I will always love you spelades med Dolly Parton.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Hanebo församlingshem.