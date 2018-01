Begravning Mikael Dahlgren

I Missionskyrkan hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Mikael Dahlgren.

Som inledningsmusik spelade Lars Renström på piano och Monica Renström på cello Koppången av P Moraeus.

Solist Marlene Dellenfröjdh sjöng Annie´s song av J Denver till kantorns pianoackompanjemang.

Officiant var Mats Lindberg som i griftetalet utgick från orden i Ordspråksboken 4:23.

Ett bildspel visades till musik av 50 cent, How we do.

Solisten återkom med Jag fick låna en ängel av S Clamp.

Som avslutning spelade Lars Renström och Monica Renström En stund på jorden av Laleh.

Minnesstund hölls på Missionskyrkan.