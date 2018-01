Begravning Mats Forsberg

I Sandarne kyrka hölls på onsdagen begravningsakt för Mats Forsberg, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Eva Björk Tears in heaven av E Clapton.

Solist Evelina Jonsson sjöng Utan dina andetag av J Berg.

Officiant var komminister Magnus Natander som höll griftetalet med utgång från valda bibelord.

Solisten återkom med Jag trodde änglarna fanns av O Ivars/K Danielsson.

Unisont sjöngs psalm 218, Jag har ofta frågor.

Under avskedet spelade kyrkomusikern Candel in the wind av E John, och som avslutning Love me tender av E Presley/V Matson.

En vacker blomstergärd omramade kistan.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.