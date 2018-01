Begravning Martin Englund

I Fridhemskapellet Ljusne hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Martin Englund, Vallvik.

Som inledningsmusik spelade kantor Karin Eriksson, Tröstevisa av B Andersson.

På cd spelades Sommarkort med Cornelis Vreeswijk.

Officiant var Lars Nilsson som höll griftetalet med utgång från orden ur Joh. 14:3.

Sedan spelades på cd, Always look on the bright side of life med Monty Python.

Unisont sjöngs psalmerna 289, Guds kärlek är som stranden, och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade organisten Ave Maria av F Schubert.

En vacker blomstergärd omramade kistan.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls efteråt på Cafe Laxen i Ljusne.