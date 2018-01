I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Martha Bodin.

Som inledningsmusik spelade kantor Eva Holmström What a wonderful world av D Weiss/B Thiele.

Därefter spelades You raised me up med Josh Groban.

Officiant var kyrkoherde Ulf Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Som avslutning spelades Mama med Il Divo.