I Rengsjö kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Majlis Persson.

Som inledningsmusik spelade organist Stephan Frisk Gammal fäbodpsalm av O Lindberg.

Solist Sara Persson sjöng Var jag går i skogar berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med You raise me up av R Lövland/B Graham.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 248.

Som avslutning spelades Jag har hört om en stad med Christer Sjögren.