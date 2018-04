I Idenors kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Lillemor Persson.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Där rosor aldrig dör av J Osborn/ J C Miller/E Osborn.

Officiant var Erik Berglund Tanzborn som i griftetalet utgick från valda bibelord från Passionsberättelsen.

Under avskedstagandet spelade kantorn The garden of Gethsemane av O Peterson, och som avslutning Jag har hört om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi.

Minnesstund hölls i Mariagården.