I Fridhemskapellet hölls på tisdagen borgerlig begravningsakt för Leif Orést, Ljusne.

Som inledningsmusik spelades Öppna landskap med Ulf Lundell.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som höll ett personligt tal blandat med dikter.

Sedan spelades After midnight med J J Cale och Call me the brege med J J Cale.

Som avslutning spelades Tears in heaven med Eric Clapton.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden